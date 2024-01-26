Başkan Koştu hakkındaki iddialara ilişkin konuştu: İtibar suikastı ve haysiyet cellatlığı başlatıldı

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil’in mal varlığı iddiası ilgili açıklama yaptı. Başkan Koştu, kendisine itibar suikastı ve haysiyet cellatlığı yapıldığını söyleyerek “Bu yapılanlar tamamen sistematik, daha önce de yapılmış FETÖ oyunlarıdır. Bu oyunlara alet olan arkasındaki işbirlikçiler bir gün ortaya çıkacaktır” dedi.

"Sistematik bir kavga başlattılar"

Koştu açıklamasında “Pazartesiden bugüne yaşananlar beni, ailemi, yakınlarımı çok üzdü. Olayları bu duruma getirenler utanacaklar bir gün. Biz hakkımızı koruyacağız. Sonuna kadar arkasından gideceğiz. Her dedikodunun bundan sonra üzerine gidilecektir. Bu sadece benim değil Bergama’nın hakkıdır. 5 yıllık emeği 5 günde zayi etmeye çalıştılar. Dedikodu, fitne ve iftirada çare aradılar. Biz onlara pabuç bırakmayız. Sistematik bir kavga başlattılar. Baştan yüzümüze söyleyemediler. Kapalı kapı arkasında yaptılar. Neden meydanlarda karşımıza çıkıp söylemiyorsunuz? Cesaretleri yok. Yalancı ve iftiracılar. Gerekli davaları açtık. Hakkımı tek tek arayacağım” dedi.

"2018'de aldığım evin dışında evim yok"

Koştu kendisi hakkındaki çıkan İstanbul ve Almanya’da villa satın aldığı iddiaları ile ilgili olarak “Talihsiz olan kardeşimden gelen iftiranın karşı cenah tarafından gazetelere bastırdılar. Yalan ve iftira kampanyası yürütülüyor. Bergama’da oturduğum ev dışında evimin olmasını devletimizin öğrenmesi saniyeler sürer. 2018’de Başkanlıktan önce aldığım evde oturuyorum, onun dışında başka konutum yok. Başka evim olduğunu iddia edenler ispatlasınlar, hodri meydan diyorum” açıklamasını yaptı.

"İtibar suikastı ve haysiyet cellatlığı yapılıyor"

Yaşananları FETÖ oyunu olarak nitelendiren Başkan Koştu, “Yalanları tek tek ortaya çıkaracağız. Her iftira ailemi çok üzmüştür. Bu konuda yanımda duranlara çok teşekkür ederim. Bu yapılanlar tamamen sistematik, daha önce de yapılmış FETÖ oyunlarıdır. Bu oyunlara alet olan arkasındaki işbirlikçiler bir gün ortaya çıkacaktır. Yaptığımız hizmetler ile yarışamayanlar, iktidar ve makam hırsında olanlar bir gün elbet yanılacaklardır ve o gün çok geç olacaktır. O gittikleri yoldan bir an önce dönsünler. Bana bunu yapanlar buna bir gün maruz kalırlar. Allah'tan af dilesinler. İtiraflarını yapsınlar ve gerçekleri söylesinler. İtiraf etmezlerse Pazartesi’den sonra tek tek açıklama yapacağım. Her zaman hesap vermeye hazırım. Kalbiniz kırgın biliyorum. Bizler kimsenin başını öne eğecek bir şey yapmadık. Alnımız ak, başımız dik. Bu gibi meselelerden dolayı Bergama gündemini meşgul edenlerden şikâyetçiyim. Bunlar Bergama'da hizmetlerin büyümesini istemiyor, hazmedemiyorlar”

"Cumhurbaşkanımızdan öğrendiklerimiz ile hizmet ettik"

Kendisi yerine Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer’in yapılacağı yönünde gelen soruya ise Koştu, “Seçim zamanı dedikodu artacaktır. Keşke hizmet konuşsaydık. Yarın Cumhurbaşkanımız İzmir'de olacak ve ilçe adayları açıklanacak. Ne olursa olsun, kim açıklanırsa açıklansın buna saygı duyacağımı ifade ediyorum. Burada ülkemizde hizmet siyasetini Cumhurbaşkanımız Erdoğan başlattı ve ondan öğrendiklerimiz ile hizmet ettik. O ahlakı edinmemiş olsaydık bu hizmet oraya çıkmazdı” şeklinde konuştu.

"Hamza Başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Koştu, “Bergama Kuzey Ege'nin başkenti. Hem tarihsel hem ekonomik çok önemli bir şehirde yaşıyoruz. Organize Sanayi ve Serbest Bölge ile Bergama işsizliğe son verecek. Tek tek fabrikalar açılıyor. Bunlar artık hayata geçti. Bu hizmetlerin yapılmasında bize her seferinde kapısını açan Hamza Dağ'a teşekkür ediyorum. Her zaman başımızın tacı, her hizmette imzası vardır. Bergama'ya faydalı olacaktır. Hamza Başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

"Projeleri vatandaş istedi biz hayata geçirdik"

Belediyecilik hayatı boyunca halkla iç içe olduğunu belirten Koştu, "Halktan kopuk bir belediyecilik olmaz. Sokağa inmemezlik yapmadık. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Belediyecilik anlayışı birilerine zor gelebilir. Projeleri 5 yıl boyunca sizler istediniz. Biz sadece hayata geçirdik. Hepsini pandemiye rağmen, arkadan çekmelere açılan davalara rağmen bitiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan helallik istedi

Bazı vatandaşların 'bağımsız aday ol' sözleri üzerine konuşan Koştu, "Koltuk davasında olmadım. Bana görev verin demedim. Bize yakışan budur. Bizler inandığımız yolda devam edeceğiz. Hizmet aşkımız devam edecek. Burada gelen herkese teşekkür ederim. Daha güzel şeyleri göstermek isterdik. Projelerimizin hepsi hazır. Sandıktan çıkan neyse başımızın tacıdır. Demokrasiye adanmış bir milletiz. Kendine inanmış bir millet var. Sonuç ne olursa olsun hizmet olsun. Hakkınızı helal edin. Biz devletimize güveniyoruz. Çıkan sonuca saygı duyacağız. Yerel seçimlerin demokratik bir ortamda, kavgasız geçmesini diliyorum. Demokratik bir ortamda olgunlukla sürsün. Kavga gürültü olmasın" sözleriyle açıklamasını bitirdi.







