Başkan Koştu hakkındaki iddialara ilişkin konuştu: İtibar suikastı ve haysiyet cellatlığı başlatıldı

Koştu açıklamasında “Pazartesiden bugüne yaşananlar beni, ailemi, yakınlarımı çok üzdü. Olayları bu duruma getirenler utanacaklar bir gün. Biz hakkımızı koruyacağız. Sonuna kadar arkasından gideceğiz. Her dedikodunun bundan sonra üzerine gidilecektir. Bu sadece benim değil Bergama’nın hakkıdır. 5 yıllık emeği 5 günde zayi etmeye çalıştılar. Dedikodu, fitne ve iftirada çare aradılar. Biz onlara pabuç bırakmayız. Sistematik bir kavga başlattılar. Baştan yüzümüze söyleyemediler. Kapalı kapı arkasında yaptılar. Neden meydanlarda karşımıza çıkıp söylemiyorsunuz? Cesaretleri yok. Yalancı ve iftiracılar. Gerekli davaları açtık. Hakkımı tek tek arayacağım” dedi.

Yaşananları FETÖ oyunu olarak nitelendiren Başkan Koştu, “Yalanları tek tek ortaya çıkaracağız. Her iftira ailemi çok üzmüştür. Bu konuda yanımda duranlara çok teşekkür ederim. Bu yapılanlar tamamen sistematik, daha önce de yapılmış FETÖ oyunlarıdır. Bu oyunlara alet olan arkasındaki işbirlikçiler bir gün ortaya çıkacaktır. Yaptığımız hizmetler ile yarışamayanlar, iktidar ve makam hırsında olanlar bir gün elbet yanılacaklardır ve o gün çok geç olacaktır. O gittikleri yoldan bir an önce dönsünler. Bana bunu yapanlar buna bir gün maruz kalırlar. Allah'tan af dilesinler. İtiraflarını yapsınlar ve gerçekleri söylesinler. İtiraf etmezlerse Pazartesi’den sonra tek tek açıklama yapacağım. Her zaman hesap vermeye hazırım. Kalbiniz kırgın biliyorum. Bizler kimsenin başını öne eğecek bir şey yapmadık. Alnımız ak, başımız dik. Bu gibi meselelerden dolayı Bergama gündemini meşgul edenlerden şikâyetçiyim. Bunlar Bergama'da hizmetlerin büyümesini istemiyor, hazmedemiyorlar”