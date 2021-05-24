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Başkan Mahçiçek’ten Çerkes Sürgünü'nğü andı

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Çerkeslerin Çarlık Rusya zulmüyle 21 Mayıs 1864’te anavatanları Kuzey Kafkasya’dan sürgün edilişinin 157. yıl dönümü sebebiyle bir video haber yayımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkan Mahçiçek’ten Çerkes Sürgününğü andı
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Çerkeslerin Çarlık Rusya zulmüyle 21 Mayıs 1864’te anavatanları Kuzey Kafkasya’dan sürgün edilişinin 157. yıl dönümü sebebiyle bir video haber yayımladı. Başkan Mahçiçek sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoda şu sözlere yer verdi. “Gönül coğrafyamızda yaşayan birçok soydaş ve dindaşımızın maruz kaldığı katliam, vahşet, sürgün ve soykırımlardan birini de 19. yüzyılda, bundan 157 yıl önce Kuzey Kafkasya halkları olan Çerkesler yaşadı. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük vahşetlerinden biri olan, sayısı milyonları bulan şehitler vererek yaşayan Çerkes kardeşlerimiz, zalim bir sürgünle yurtlarından sürülerek atıldı.

  • Bu sürgünde, açlık ve salgın hastalıkla hayatını kaybeden aziz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Bugün artık ülkemizin birinci sınıf vatandaşı olan, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkısı olan Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı bu elim hadiseyi unutmayacağız ve unutturmayacağız.”

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