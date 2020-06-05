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Gündem Başkan Mahçiçekten Dünya Çevre Günü Mesajı Çocuklarımız, doğaya ve tüm canlılara sahip çıktığımız bir dünyada yaşamayı hakediyor
KAHRAMANMARAŞ

Başkan Mahçiçek’ten Dünya Çevre Günü Mesajı: Çocuklarımız, doğaya ve tüm canlılara sahip çıktığımız bir dünyada yaşamayı hakediyor

Başkan Mahçiçek’ten Dünya Çevre Günü Mesajı: Çocuklarımız, doğaya ve tüm canlılara sahip çıktığımız bir dünyada yaşamayı hakediyor

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Başkan Mahçiçek,“Çocuklarımız, doğaya ve tüm canlılara sahip çıktığımız bir dünyada yaşamayı hakediyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek açıklama yaptı.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek açıklama yaptı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek sözlerine şöyle devam etti:

“Çevre, insanın mizacını, doğasını, yaşam şeklini ve yarınlarını da yansıtan bir olgudur. Bu sebeple gelişen ve değişen dünyamızda kaybettiğimiz yeşil alanlarımıza sahip çıkmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

  • Yaşadığımız yerleri güzelleştirmekte, kirletmekte bizim elimizde. Biz bu hassasiyetin bilincinde olarak, her zaman iyiliğin, güzelliğin taraftarıyız. Hayata geçirdiğimiz her projede bu hissiyatı ön planda tutarak, üreten, insanlığa fayda sağlayan, çevreyi yok etmeyen yapılar kazandırıyoruz.

Buna en iyi örnek ise, Kahramanmaraş’ı dünyaya tanıtacak projemiz EXPO 2023 Onikişubat ile ilçemize hem yeşil alan, hem doğa dostu bir yaşam alanı kazandıracağız. Projemizin ana temasını “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” olarak belirledik. 747.000 m² alanda inşa ettiğimiz Rekreasyon Alanın 170.000 m²’lik kısmını sadece EXPO 2023 için ayıracağız. Kalan 577.000 m² alanda ise; tasarımı ve renkleriyle hayranlık uyandıracak nitelikte ağaç-ağaçcık, endemik türlerden, çalı ve çalı formunda bitkiler ile binlerce çeşitliliğe sahip bir yeşil alan olacak. EXPO 2023 Rekreasyon Alan projemizin tamamlanmasıyla Onikişubat ilçemizde her vatandaşımıza 15 m2 yeşil alan düşecek.

2014 yılından bu yana 309 park ve 16 butik park olmak üzere toplamda 325 parkı yeşil alanlarıyla birlikte ilçemize kazandırdık.

Geri dönüşümde; 11 bin kg atık pil, 45 bin kg atık yağ, 15 bin ton ambalaj atığı ile çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz.

Diğer yandan Yeni Hizmet Binamızda, gri su tesisatı ve güneş panelleri ile çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Onikişubat ilçemizin %50’sini yeşillendirdik, Belediye olarak, binalarımızı yaparken doğa dostu, geri dönüşüm sistemleri olan ve doğal kaynaklı malzemeleri kullanmaya özen gösteriyoruz.

  • Bugün vesilesi ile daha yeşil bir Türkiye için el ele verip, herkesi doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı ve saygılı olmaya davet ediyorum.”
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