Başkan Mehmet Çınar: Üniversiteli öğrencilerimizin yanındayız

Kent dışından Malatya’ya gelecek öğrencileri en güzel şekilde ağırlamak adına ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitelerimizde eğitim hayatlarını sürdürecek olan üniversite öğrencilerimizi en güzel şekilde ağırlamak için bizlerde üzerimize düşeni yapıyoruz.

Bu kapsamda, kent dışından gelip üniversitelerimize kayıt işlemleri yapacak olan değerli öğrencilerimizin belirlenen yurtlara başvuru ve kayıt işlemleri tamamlanana kadar ki süreçte her hangi bir sorun yaşamamaları için Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden belediyemize devr edilen sosyal tesislerde ağırlayıp, onlara güzel bir ev sahipliği yapacağız.

Valiliğimiz, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa yapacağımız bu tür hizmetlerle öğrencilerimizin eğitim hayatlarına destekte bulunacağız. Sosyal tesislerimizde ikamet etmek isteyen öğrencilerimiz 0 545 249 89 76 nolu telefondan yetkililerimizle görüşebilir ve bilgi alabilirler. Bütün öğrencilerimize şimdiden güzel bir eğitim dönemi temenni ediyorum.” diye konuştu.