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DÜZCE

Başkan Özlü: Devletimizin tüm imkanları selde arama çalışmaları için seferber edildi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 5 gün önce sel sularına müdahale ederken kaybolan kayıp kepçe operatörü Okan Bayrak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Havadan ve karadan Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydeden Başkan Özlü "Tek temennimiz Okan kardeşimize bir an önce ulaşmak" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Başkan Özlü: Devletimizin tüm imkanları selde arama çalışmaları için seferber edildi
Başkan Özlü: Devletimizin tüm imkanları selde arama çalışmaları için seferber edildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 5 gün önce sel sularına müdahale ederken kaybolan kayıp kepçe operatörü Okan Bayrak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Havadan ve karadan Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydeden Başkan Özlü "Tek temennimiz Okan kardeşimize bir an önce ulaşmak" dedi.

Düzce'de hafta başında etkili olan sağanak yağış şehrin dört bir yerinde taşkınlara neden olmuştu. Üçköprü’de taşkını engellemek için çalışmalarını sürdüren kepçe operatörü Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinası devrilerek sel sularına kapılmıştı. İş makinası kaybolduktan 17 saat sonra bulunmuş, ancak operatör Okan Bayrak'a ulaşılamamıştı.

BAŞKAN ÖZLÜ: ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Başkan Özlü arama çalışmalarının 5 gündür devam ettiğini, Devletin tüm kademelerinin kayıp kepçe operatörünü bulmak için seferber edildiğini bildirerek; "Hafta başında etkili olan ve bölgemizi olumsuz etkileyen sel felaketinde malesef üzücü bir olay yaşadık. Üçköprü köyünde arkadaşımız 5 gün önce bizlerin can güvenliği için hayatı pahasına göreve çıkarak sel sularına müdahele ederken kayboldu. Bizler için canını ortaya koyarak çalışan kardeşimiz 5 gündür kayıp. Devletimiz Okan kardeşimizi biran önce bulmak için seferber olmuş durumda. Bizim İtfaiye ekiplerimiz de orada arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Tek temennimiz biran önce kayıp kardeşimizi bulmak" şeklinde konuştu.

DEVLET SEFERBER OLDU

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında, İtfaiye, polis dalgıçlar, jandarma arama kurtarma, AFAD ile arama kurtarma derneklerinin dalış ekipleri hem karadan hem de dereden arama çalışmalarına sürdürüyor.

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