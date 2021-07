Başkan Şahin'den down sendromlu İbrahim’e doğum gününü sürprizi

K Partili Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, down sendromlu İbrahim Özcan’ı Bağlar mahallesindeki evinde ziyaret ederek, doğum günü kutladı.

Doğum günü pastasını ve en büyük arzusu olan bisikletini alarak kardeşleri ve arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı. Bisiklet sürmesine yardım etti. Pastayı birlikte kesip paylaştılar. Başkan Şahin, İbrahim ve arkadaşlarına unutulmaz anlar yaşattı. Arkadaşlarıyla eğlenerek hediyelerini takdim etti.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, bize ulaşan down sendromlu İbrahim’in doğum gününü kutlamaya geldiklerini ve sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Başkan Şahin, şöyle konuştu. “İbrahimin down sendromlu olduğunu öğrendik. Bizde sürpriz yaprak doğum gününü kutlamaya geldik. İnşallah ileriki yaşlarında da hep beraber olacağız. Bisikleti aşağıda sürmeye başladığı zamanda tekrar geleceğiz. Midyat belediyesi olarak her zaman down sendromlu ve engellilerin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.” Diye konuştu.

Down sendromlu İbrahim’in annesi Saime Özcan ise; Belediye Başkanı Veysi Şahin’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “4 çocuk annesiyim. Maddi durumumuz iyi değil. Oğluma bisiklet alacak durumumuz yoktu. Eşim Nurettin Özcan Belediyenin 444 56 28 numaralı Beyaz Masa ekibine ulaşarak mesaj attı. Bize, başkanın bizi ziyaret edeceğini ve birlikte doğum günü kutlayacağını söylediler. Güzel sürpriz oldu. Sağ olsun elinde pastası, bisiklet ve oyuncaklarla bize gelerek sürpriz yaptı. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun, çok teşekküre ederim.” Diye konuştu.

Beyaz Masa yetkilisi Selami Akçay’da, “Bize Belediyemizin 444 56 28 numaralı Beyaz Masa hattından ulaştılar. Dört kardeşin küçükleri olan İbrahim down sendromlu olduğunu bildirdiler. Maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek, bisiklet talebinde bulundular. Bizde Başkanımıza bu taleplerini sunduk. Başkanımızın talimatlarıyla taleplerini yerine getirdik ve başkanımız ile beraber ziyaretimizi gerçekleştirdik. Başkanımız çocuklarla içli dışlı olduğundan şu anda onlarla beraber doğum günü pastasını kestiler.” Dedi.

Başkan Şahin’in doğum günü ziyaretinin ardından apartman sakinleri ile hatıra fotoğrafı çekti. Gençlerle sohbet ederek sorun ve taleplerini aldı.