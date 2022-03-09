Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki marketlerde denetimlerde bulundu. Başkan Söğüt ve Kaumakam Bilgin, ilçe genelindeki belirli noktalardaki marketlere girerek reyonlarda kontrolerde bulunurken, zabıta ekipleri de reyon ve kasalardaki fiyatlarla ilgili olarak karşılaştırmalarda bulundu.

Başkan Söğüt ve Kaymakam Bilgin’den market denetimi

Hemen bize ulaşsınlar

Başkan Şener Söğüt, “Halkımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği için denetimlerimizi hassasiyet içerisinde aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle fahiş fiyat artışı konusunda ekiplerimiz sürekli olarak denetimleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımız da böyle bir durumla karşılaştıklarında 500 00 50 Çağrı Merkezimizi hemen arayarak bizlere şikayetlerini iletebilirler” dedi.

Başkan Söğüt ve Kaymakam Bilgin’den market denetimi

Gerekli denetim yapılıyor

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin de stokçuluktan fahiş fiyata kadar doğrudan vatandaşa zarar veren, haksız kazanç anlamına gelen durumlara karşı devletin kararlılıkla tüm mekanizmaları ile gerekli denetimleri sağladığını belirtti. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri de ilçe genelindeki tüm marketlerde gerekli denetimleri gerçekleştirdiklerini belirtti.