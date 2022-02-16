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Başkan Söğüt’ten Ağadere’ye sıkı takip

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt

, ilçenin en işlek caddelerinden biri konumundaki Ağadere Caddesi’ndeki çalışmaları yakın takibe aldı. Hem yetkililerden bilgi alan Başkan Söğüt, esnafla da sohbet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Başkan Söğüt’ten Ağadere’ye sıkı takip
​Başkan Söğüt’ten Ağadere’ye sıkı takip.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçenin en işlek caddelerinden biri konumundaki Ağadere Caddesi’ndeki altyapı çalışmaları yakın takibe aldı. İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilendiği caddedeki çalışmalarla ilgili ilk olarak İSU yetkililerinden proje üzerinden bilgi alan Başkan Söğüt, daha sonra da bölge esnafını ziyaret etti.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Ağadere’de esnaf ve vatandaşı en az mağdur edilecek şekilde çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Şener Söğüt, “Yeni yılın ilk günlerinde çalışma başladı. 3 aylık bir süreçte tamamlanması planlanıyor. Bizler de İSU ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimize bu süreçte destek veriyoruz.

EN HIZLI ŞEKİLDE İLERLİYOR

Parça parça hem esnafımızı hem de vatandaşımızı zorda bırakacak şekilde çalışma ilerliyor. Hatlar yenilendikten sonra bağlantılar yapılacak. Çalışma tamamlandıktan sonra da hızlı bir şekilde üstyapısını yenileceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt gelinen durumla ilgili esnafa bilgi verdikten sonra gelen soruları da cevapladı.

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