Gündem Başkan TÜRKMENden Özel Çocuklara Özel Sınıflar
YEREL GÜNDEM

Başkan TÜRKMEN’den “Özel Çocuklara” “Özel Sınıflar”

Bismil Belediyesi tarafından Bismil'de özel eğitime ihtiyaç duyan ilkokul çağındaki çocuklar için 9 ayrı İlkokulda "Sen Çok Özelsin" adıyla 9 özel eğitim sınıfı açtı.

Haber Merkezi Diğer
Başkan TÜRKMEN’den “Özel Çocuklara” “Özel Sınıflar”
Başkan TÜRKMEN’den “Özel Çocuklara” “Özel Sınıflar”

Bismil Belediyesi’nin katkılarıyla açılan sınıfların açılış programına; Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Hamza Türkmen ve eşi Pınar Türkmen Hanımefendi, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

Açılış programında konuşan Başkan Türkmen, Bismil Belediyesinin rutin çalışmaları dışında sosyal belediyecilikte olduğu gibi çocukların eğitimleri için de çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Türkmen ve beraberindekiler, sınıfının açılış kurdelesini kestiler. “Sen Çok Özelsin” sınıfında özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan ilkokul çağındaki 14 öğrenci, alanında uzman öğretmenler tarafından eğitim alıyor. Öğrenciler, sabah ve öğlen olmak üzere 2 gruba ayrılıyor ve eğitici – öğretici araç ve gereçlerle, dokunarak, oynayarak ve daha eğlenceli şekilde eğitim alıyorlar.

Abone Ol Google News
Ekipler bugörüntüyü affetmedi

Ekipler bu
görüntüyü affetmedi

​Ayağını camdan çıkarıp otomobil kullanan sürücüye para cezası.
Gözyaşlarını tutamadılar

Gözyaşlarını
tutamadılar

​Sıla hasreti bitiyor: Yurda dönüş başladı.
Kabil Havalimanı için Türkiyeye talep

Kabil Havalimanı için Türkiye'ye talep

Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin flaş açıklamalar.

Bakan Kurum: Toplamda 3850 metreküp müsilajı temizledik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

​Bakan Koca 'geri sayım başladı' diye duyurdu

Tanesi 80 lira

Tanesi 80 lira

​Toprağını yolu olmayan dağlardan sırtlarında taşıyorlar.

Salgında büyük kayıp vermişlerdi

Salgında büyük kayıp vermişlerdi

Bir ülke daha açık alanda maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.