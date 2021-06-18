Başkan TÜRKMEN’den “Özel Çocuklara” “Özel Sınıflar”

Bismil Belediyesi’nin katkılarıyla açılan sınıfların açılış programına; Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Hamza Türkmen ve eşi Pınar Türkmen Hanımefendi, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

Açılış programında konuşan Başkan Türkmen, Bismil Belediyesinin rutin çalışmaları dışında sosyal belediyecilikte olduğu gibi çocukların eğitimleri için de çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Türkmen ve beraberindekiler, sınıfının açılış kurdelesini kestiler. “Sen Çok Özelsin” sınıfında özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan ilkokul çağındaki 14 öğrenci, alanında uzman öğretmenler tarafından eğitim alıyor. Öğrenciler, sabah ve öğlen olmak üzere 2 gruba ayrılıyor ve eğitici – öğretici araç ve gereçlerle, dokunarak, oynayarak ve daha eğlenceli şekilde eğitim alıyorlar.