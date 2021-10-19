​Başkan ve öğrenciler piknik yapıp eğlendi ​

Şile Belediye Başkan İlhan Ocaklı haftasonunu gençlere ayırdı. Belediyeye ait sosyal tesislerde düzenlenen sabah kahvaltısıyla başlayan güne Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, Şile Gençlik ve Spor Müdürü Bedrettin Naim Arslan ile 120’ye yakın öğrenci katıldı.

Kahvaltının ardından sıra, yazdan kalma güneşli günün tadını çıkarmaya geldi. Şile’nin önemli yürüyüş rotalarından biri olan Sarıkavak’ta başlayan yürüyüş programıyla Başkan Ocaklı ve gençler Şile’nin eşsiz doğasını ve sonbaharın güzelliklerini birlikte keşfetti.

TÜM OKULLARLA BİR ARAYA GELECEĞİZ

Gençlerle güzel bir gün geçiren Başkan Ocaklı; “Gençlerimizle, çocuklarımızla buna benzer programları sıklıkla icra edecek, bir arada olmayı sürdüreceğiz.” diye başladığı konuşmasını “Ufak bir müjde vereyim, bu güzel programı tüm okullarımızla planlayacak, Şile Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Okullarımızın eksiklerini, gençlerimizin taleplerini gücümüz yettiğince yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bu güzel Cumartesi gününü bizimle paylaşan gençlerimize, öğretmenlerimize ve kıymetli kaymakamımıza teşekkür ediyorum” ifadeleriyle noktaladı.

REKLAM

Atatürk Yolu artık daha yeşil

Uzun yıllardır kullanımda olmayan Atatürk Yolu’na; Şile Belediyesi tarafından hayata geçirilen yenileme projesi kapsamında 20 oya ağacı, 215 zakkum ağacı, 50 adet leylendi ağacı dikilerek 600 m2 alan yeşillendirildi. Yol boyunca uzanan merdiven aksının sağlı sollu korkuluklarına taraklı mozaik çalışması yapıldı. Aks boyunca 20 adet nostaljik aydınlatma armatürüyle aydınlatılan alanın, giriş rekreasyonuyla birlikte projesi tamamlandı.

GÜNDEM Şile Belediyesi’nden personele özel gece