Başkan vekili Hacıbektaşoğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Hacıbektaşoğlu “Siirtimiz için hizmetin en güzelini ve en kalitelisini vermeye çalışıyoruz. Bu yıl 100 bin ton asfalt serimi ve 150 bin metre kare beton kilit parke taşı ve kaldırım döşeme hedefine adım adım ilerliyoruz.”

Siirt Belediyesi, kentin dört bir tarafında yol yapım, yenileme, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Siirt Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir ulaşım sunmak amacıyla Doğan Mahallesinde yürüttüğü asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, Doğan Mahallesinde kapalı spor salonu Caddesi ile Emniyet Müdürlüğü arkasında imara açılan 820 metre uzunluğundaki iki caddeyi Siirt Eruh Çevre yoluna bağlayan bölümde sıcak karışımlı bitümlü (BSK) asfalt kaplama çalışmalarını inceledi.

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Fen İşleri ekiplerinin mahalledeki sıcak asfalt çalışmaları hakkında da bilgi alan Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, çalışmaları yürüten saha ekibine işlerinde kolaylıklar diledi ve özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

100 bin ton asfalt, 150 bin metre kara beton kilit parke taşı döşeme hedefine adım adım ilerliyoruz

Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, “Siirtimiz için hizmetin en güzelini ve en kalitelisini vermeye çalışıyoruz. Asfalt sezonu bitmeden Siirt Belediyesi olarak bu yıl koyduğumuz 100 bin asfalt serimi ve150 bin metre kare beton kilit parke taşı ve kaldırım döşeme hedefimize de adım adım ilerliyoruz. Amacımız vatandaşımız mahalle sakinlerine daha sağlıklı ve konforlu bir ulaşım sunmak. Bunun için çok çalışmaya ve hemşehrilerimize hizmetin en güzelini vermeye devam edeceğiz” dedi.

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Siirt Belediyesinin alt yapı ve üst yapı çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

“2021 yılı Siirt ili için bir yatırım ve atılım yılı olacak dedik, hedeflimize ulaşmak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Siirt Merkez Doğan Mahallesi’nde Emniyet Müdürlüğü’nün arkasında Siirt-Eruh Çevre Yolu’nda bağlantı yolunun alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yapımız hızla devam eden asfaltlama çalışmaları tamamlanmak üzere Siirt il merkezinde yaklaşık 100 bin tona yakın asfalt çalışmamız yapılacak şu anda 20 bin ton üzerinde asfalt çalışması tamamlandı. Yılsonuna kadar asfalt çalışmalarımız inşallah tamamlamış olacağız. Yine Siirt il merkezinde 150 bin metre kare parke çalışmamız olacak.. Siirt merkezde cadde, meydan bulvar ve park düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Hz Fakiriullah Caddesi, Milet Bahçesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı tamamlandı. Ayrıca. İlçe Otogarımız tamamlanmak üzere bu şekilde çalışmalarımızı vaktinde önce tamamlayacağız inşallah. Tüm bu yatırımları vatandaşlarımızla buluşturacağız.” Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu daha sonra Doğan Mahallesi Kızılay Petrol’ün arka kesiminde yapımı devam eden beton kilit parke taşı ve kaldırım döşeme çalışmalarını denetledi.

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Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu’na, Belediye Başkan Vekilleri Kadir Yıldız ve Ahmet Bülbül ile Fen İşleri Müdürü Özcan Balık eşlik etti.