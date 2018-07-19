Gündem Başkan Yardımcısı Oktay Kudüs Filistinin başkentidir
POLİTİKA

​Başkan Yardımcısı Oktay: Kudüs Filistin'in başkentidir​

Başkan Yardımcısı Oktay: Kudüs Filistin'in başkentidir

Başkan Yardımcısı Oktay, İsrail'in skandal Yahudi ulus devlet yasası hakkında, "Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay,
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay,

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'i apartheid rejimi haline getiren 'Yahudi' ulus devlet yasası hakkında açıklama yaptı.

Oktay, "Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail Meclisinde bugün onaylanan "Yahudi Ulus Devleti" yasasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Oktay, "Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İsrail Parlamentosu, 'Yahudi Ulus Devlet Yasası' adı altında evrensel hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir." paylaşımında bulundu.

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