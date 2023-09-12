Başkan Yıldırım Avrupa Şampiyonu Futsal Milli Takımını Ağırladı

İki yıl önce Avrupa Şampiyonu ve geçtiğimiz yıl da dünya üçüncüsü olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, İtalya Pandova’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın final maçında Portekiz’i 2-1 yenerek Avrupa’nın ikinci kez en büyüğü oldu. Final maçı öncesi sporcularla akşam yemeğinde bir araya gelerek şampiyonluk sözü alan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şampiyon olarak dönen milli takımla kahvaltı programında buluştu. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Yıldırım, sporculara tam altın hediye etti.

“Yüreğinin güzel olduğunu bir kez daha gördük”

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “Cumhurbaşkanımızın iktidarlığıyla birlikte bu özel kardeşlerimiz hak ettiği yerlere geldi. Artık Avrupa’nın her yerinde varız. Sizin gibi duyarlı yöneticilerin sayesinde bu kardeşlerimiz gün yüzüne çıkıyor. Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım’ın yüreğinin güzel olduğunu bir kez daha gördük. İtalya’ya gitmeden önce Belediye Başkanımıza söz vermiştik. Şimdi de sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Desteklerinden dolayı Başkanımıza ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sizler bizim gurur kaynağımızsınız”

Avrupa Şampiyonu olan takımla bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Türk bayrağımızı göndere çeken bu kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Çünkü 20 yıl öncesine kadar Türkiye’de engelli çocuklarımıza gereken ilgi gösterilmiyordu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte devletimizin her kademesi harekete geçerek, bu kardeşlerimizi sporun her dalında yetiştirdi” dedi. Final maçı öncesinde kupayı kazanacaklarına dair sporcuların söz verdiğini de sözlerine ekleyen Başkan Yıldırım, “Biz de onlara bir söz vermiştik. Şimdi verdiğimiz sözümüzü yerine getiriyoruz ve kardeşlerimize altın hediye ediyoruz. İnşallah bundan sonra da Özel Futsal Milli Takımımızı dünya şampiyonu olarak görmek istiyoruz. Şampiyonlukta emeği geçen Federasyon Başkanımıza, teknik ekibe ve sporcularımıza çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.