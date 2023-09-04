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Başkan Yıldırım Boğaz’da 2400 metrelik parkuru 29 dakikada yüzdü

Bin sporcunun katıldığı Challenge İstanbul yarışmasının yüzme etabına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kanlıca-Küçüksu arasındaki 2400 metrelik parkuru 29 dakikada yüzdü.

Haber Merkezi
11:39 . 4/09/2023 Pazartesi
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Başkan Yıldırım Boğaz’da 2400 metrelik parkuru 29 dakikada yüzdü

Başkan Yıldırım Boğaz’da 2400 metrelik parkuru 29 dakikada yüzdü

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu’nun organizasyonuyla gerçekleşen Challenge İstanbul yarışmasının yüzme etabına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Başkan Yıldırım, bin sporcunun yarıştığı 2400 metrelik Kanlıca-Küçüksu arasındaki parkuru 29 dakikada tamamladı.

Yarışmanın çok heyecanlı ve keyifli olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, “Gencinden yaşlısına herkes yüzmeyi sevmeli ve öğrenmeli. Çok güzel bir etkinlikte bir araya geldik. Bütün katılan sporcu arkadaşlarımıza, gençlerimize başarılar dilerim. Daha önce de Boğaz’da yüzmüş birisi olarak 2400 metrelik bu parkurda yarışmak benim için heyecan verici” dedi.

Küçüksu İskelesi’nden parkuru bitirerek çıkan Başkan Yıldırım, ‘etabın çok güzel ve keyifli geçtiğini’ ifade etti.

#boğaz
#yüzme
#parkur
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