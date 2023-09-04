Başkan Yıldırım Boğaz’da 2400 metrelik parkuru 29 dakikada yüzdü

Yarışmanın çok heyecanlı ve keyifli olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, “Gencinden yaşlısına herkes yüzmeyi sevmeli ve öğrenmeli. Çok güzel bir etkinlikte bir araya geldik. Bütün katılan sporcu arkadaşlarımıza, gençlerimize başarılar dilerim. Daha önce de Boğaz’da yüzmüş birisi olarak 2400 metrelik bu parkurda yarışmak benim için heyecan verici” dedi.