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Başkan Yıldırım Motivasyon Buluşmaları’nda gençleri ağırlıyor

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın gençlerle bir araya gelip sohbet ettiği “Motivasyon Buluşmaları” renkli görüntülere sahne oluyor.

Haber Merkezi
13:40 . 12/04/2023 Çarşamba
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Başkan Yıldırım Motivasyon Buluşmaları’nda gençleri ağırlıyor

Başkan Yıldırım Motivasyon Buluşmaları’nda gençleri ağırlıyor

Öğrenciler Başkan Yıldırım’la buluşarak hedeflerinden bahsediyorlar. Başkan Yıldırım, gençlere “Hayatta inancınızla başaramayacağınız hiçbir şey yoktur" sözleri ile her daim yanlarında olduklarını belirtti.

Ümraniye Belediyesi’nin gençlere yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ümraniyeli gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için birçok çalışma yapan Ümraniye Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan “Motivasyon Buluşmaları” gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Gençler bu programlar aracılığıyla Başkan İsmet Yıldırım’la bir araya gelerek yoğun ders programları arasında nefes alma imkânı buluyor. Her fırsatta gençlerle bir araya gelen Başkan Yıldırım, tecrübelerini paylaşarak, onlarla fikir alış verişinde bulunuyor.

“Motivasyon Buluşmaları” programında düzenli olarak öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yıldırım gençlerle yakından ilgileniyor. Yaklaşık 2 saat vakit geçiren Başkan Yıldırım’a gençler büyük ilgi gösteriyor. Başkan Yıldırım, gençlere "Hayatta inancınızla başaramayacağınız hiçbir şey yoktur” tavsiyesinde bulunarak katılımlarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirtti.


#ümraniye
#motivasyon
#buluşma
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