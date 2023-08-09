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Başkanım bak Tunceli’deyiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de konukevinin açılışında konuştu. Gazetecilerin önünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayan İmamoğlu, “Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım. Evinizin numarasını da çevirdim valla. Tunceli’deyiz, memnunuz burada ziyaretlerimizi yapıyoruz” dedi.

Uğur Duyan
04:00 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu’nun telefon görüşmesini kameralar karşısında yapması CHP Genel Merkezi’nde başta ana kademede olmak üzere pek çok kişi ve çevreyi rahatsız etti.


CHP EMRİVAKİ ‘ALO’YA KIZGIN

İlk neden olarak görüşmenin kameralar karşısında ve habersizce yapılması gösterilirken, ikinci neden olarak da Kılıçdaroğlu’nun, kendisini cep telefonundan arayan İmamoğlu’nun yanıtsız bırakmasının toplumda oluşturacağı algıya işaret edildi. Bu algının, zorlama yorumlarla birleştirilerek partiye zarar vereceği ifade edildi.


#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
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