Başkanım bak Tunceli’deyiz

Ankara'da düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği bölgede yaşanan hadiseleri tribünden seyredemeyeceğini vurguladı. "Sahada ve masada güçlü olmak bizim için tercih değil mecburiyettir." diyen Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin de "'Afrika ülkelerinin tahıla ulaşması için Putin de bizim gibi hassasiyet gösteriyor. Sonuç elde edeceğimizi umuyorum. Ortak paydada buluşacağız" dedi.