Başkanım bak Tunceli’deyiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İmamoğlu’nun telefon görüşmesini kameralar karşısında yapması CHP Genel Merkezi’nde başta ana kademede olmak üzere pek çok kişi ve çevreyi rahatsız etti.
CHP EMRİVAKİ ‘ALO’YA KIZGIN
İlk neden olarak görüşmenin kameralar karşısında ve habersizce yapılması gösterilirken, ikinci neden olarak da Kılıçdaroğlu’nun, kendisini cep telefonundan arayan İmamoğlu’nun yanıtsız bırakmasının toplumda oluşturacağı algıya işaret edildi. Bu algının, zorlama yorumlarla birleştirilerek partiye zarar vereceği ifade edildi.