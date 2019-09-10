Başkanlara davet

Erdoğan 30 başkanla yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek. Davetle ilgili değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıya CHP’li belediye başkanlarının da katılacağını açıkladı.

EKONOMİ Finans sistemi değişmeli