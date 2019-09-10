Gündem Başkanlara davet
POLİTİKA

Başkanlara davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün büyükşehir belediye başkanlarını Ankara’ya davet etti.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan 30 başkanla yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek. Davetle ilgili değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıya CHP’li belediye başkanlarının da katılacağını açıkladı.

Finans sistemi değişmeli
EKONOMİ
Finans sistemi değişmeli
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Gündüz devriye akşam sevkiyat

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5 puanlık indirim yolda

Perşembe günü dolarda ve kredi faizlerinde düşüş bekleniyor.
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PKK'nın
özel doktoru

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İhraç edilen isim karanlık güçlerin oyununu anlattı.
Oğlumu başkası değil HDP kaçırdı

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Ağustos'un şampiyonu altın

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​Ukrayna krizinin ardından gerginliği halen sürüyor.

PKK yaktı<br>CHP kınayamadı!

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AK Parti'nin 'PKK'yı kınama' önergesini CHP'liler reddetti.
Belediye başkanlarına davet

Belediye başkanlarına davet

Erdoğan büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.
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yine red

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Mahkemeden <br>emsal karar

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emsal karar

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