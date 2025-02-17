Başkent Ankara'da Birleşik Metal-İş Sendikası'nda silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

Ankara'da Birleşik Metal-İş Sendikası'nda silahlı saldırı meydana geldi. İddialara göre şube başkanı, önce sekreterini öldürdü, daha sonra hayatına son verdi.
Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Ankara'daki binasında Şube Başkanı Deniz Ilgan, Sekreteri Erdinç Koç'u öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.
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