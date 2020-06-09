Başkent magandaları asker uğurlamasında havaya pompalı tüfekle ateş açtı

Çankaya Dikmen mahallesinde askere giden bir genç için eğlence düzenlendi, daha sonra da konvoy oluşturuldu. Ancak konvoy yola çıktığı anda, bir kişi pompalı tüfek ile havaya ateş açtı.

OYNAT 00:00 Tehlikeli asker eğlencesi konvoyu bu kadarına da pes dedirtti Gece yarısı megakent İstanbul'da asker eğlencesi için yapılan konvoyda yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti. Araçlar seyir halindeyken pencerelere oturan kişiler hem kendilerini hem de seyir halinde ki diğer sürücü ve yolcuları tehlikeye attı. O anların kaydedildiğini fark etmeyen sürücüler bazı anlarda otomobilleri durdururken vatandaşlar yola inerek oyunlar oynadı. İnönü Mahallesinde son bulan tehlikeli yolculukta yürekler ağza geldi. BiP'te paylaş

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Mahalleli büyük korku yaşadı

Ardından da motosiklet üzerinde seyreden başka bir kişi, pompalı tüfeği alıp, ateş etmeyi sürdürdü. Konvoydaki ayrı 2 otomobilde bulunan 2 kişi de hareket halindeki araçların penceresinden peş peşe tabancayla ateş açtı. Çocukların da bulunduğu konvoyda ateşlenen silahlar, mahalleli de paniğe neden oldu.

OYNAT 00:57 Yüzlerce kişi sosyal mesafesiz asker uğurladı Adana'da yüzlerce kişi, silah altına alınacak askerleri otogarda uğurladı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı uğurlama törenlerinde ortaya çıkan görüntüler ise pes dedirtti. Bazı vatandaşlar ise yasak olmasına rağmen konvoy yaptı. BiP'te paylaş

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