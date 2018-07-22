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POLİTİKA

Başkentte klasik tur

MHP lideri Bahçeli, 1970 model klasik otomobiliyle başkent caddelerinde tur attı. Bahçeli, zaman zaman bozkurt işareti yaparak vatandaşları selamladı. Bu anlar MHP’nin sosyal medya hesaplarında Yaprak Sayar’ın “Lütfen” şarkısı eşliğinde yayınlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaprak Sayar'ın &quot;Lütfen&quot; şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Bahçeli'nin 1071 Malazgirt Bulvarı'nda klasik otomobilini kullandığı görüntüler yer aldı
Yaprak Sayar'ın "Lütfen" şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Bahçeli'nin 1071 Malazgirt Bulvarı'nda klasik otomobilini kullandığı görüntüler yer aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi kullandığı klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdi. MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kendi kullandığı 06 TCD 07 plakalı 1970 model Ford marka klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı.

Yaprak Sayar'ın "Lütfen" şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Bahçeli'nin 1071 Malazgirt Bulvarı'nda klasik otomobilini kullandığı görüntüler yer aldı. Otomobilin içinden ve dışından yapılan çekimlerin bulunduğu videoda, Bahçeli'nin zaman zaman bozkurt işareti yaparak diğer araçlardaki vatandaşları selamladığı anlara da yer verildi. Video, paylaşılmasının ardından sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayıldı.

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