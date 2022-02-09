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ANKARA

Başkent’te köpek dehşeti: Vatandaş canını zor kurtardı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde köpek sürüsünün saldırdığı bir kişi yaralandı. Onlarca köpeğin saldırısına uğrayan vatandaşı mahallesi sakinleri güçlükle kurtardı.

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Haber Merkezi İHA
Başkent’te köpek dehşeti: Vatandaş canını zor kurtardı
Başkent’te köpek dehşeti.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Alacatlı Mahallesi’nde T.E. isimli şahıs, akşam evine dönerken kalabalık bir köpek sürüsünün saldırısına uğradı.

Mahalle sakinleri köpeklere müdahale etmeye çalışırken, saldırgan köpekler uzun süre yaraladıkları T.E.’nin başında bekledi. Mahalle sakinleri köpekleri güçlükle uzaklaştırırken, yaşanan dehşet dolu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yaralı T.E. ise mahalle sakinleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BACAKLARINDAN ISIRILDI

Köpeklerin T.E.yi bacaklarından ısırarak yaraladığı görüldü. Mahalle sakinleri, önlem almayan Çankaya Belediyesine tepki gösterdi.

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