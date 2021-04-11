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ANKARA

Başkentte nefes kesen deprem sonrası kurtarma tatbikatı

Ankara'da Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği'nce gerçekleştirilen deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği deprem sonrası kurtarma çalışması, nefes kesti.

Haber Merkezi DHA
Başkentte nefes kesen deprem sonrası kurtarma tatbikatı
Kahramankazan Belediyesi tarafından deprem sonrası kurtarma çalışması yapıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyeleri bünyesinde gönüllülük esasına dayanan arama- kurtarma ekibi kurulması yönünde çalışma başlattı. Yapılan ölçme ve değerlendirme sonucu tamamı gönüllü 30 belediye personelinden oluşan Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği kuruldu. Birlikte, belediye meclis üyesinden birim müdürlerine, güvenlik görevlisinden sağlık personeline kadar farklı meslek gruplarından personel yer alıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eğitmenleri tarafından verilen eğitimlere katılan ekip üyeleri, son olarak 5 günlük zorlu eğitimden geçti. Bu kapsamda birlik üyelerine; enkaza güvenli yaklaşma, kentte ve doğada arama- kurtarma faaliyetlerinde kullanılan alet ve ekipmanın tanıtımı, yüksekten iple iniş ve sportif tırmanış teknikleri, enkazın desteklenerek, tahkimat yapılması gibi eğitimler verildi.

DHA

TATBİKAT NEFES KESTİ

Eğitimlerin son gününde ise deprem sonrası oluşan bina enkazından kazazedelerin kurtarılması senaryosunun canlandırıldığı tatbikat gerçekleştirdi.

DHA

Senaryo gereği enkaza kazazede olarak saklanan ekip üyelerinin yer tespiti yapıldı. Arama- kurtarma ekibi, daha sonra yerini belirledikleri kazazedeye ulaşmak için enkaz üzerinde ekipmanla uygun tünel açtı. Tünele giren ekip üyeleri, ulaştıkları kazazedeleri sedye ile enkaz dışına çıkararak, gerekli sağlık müdahalelerini yaptı.

DHA

'YARDIMA KOŞACAĞIZ'

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kurulan birliği kutlayarak, "Ülkemizde ve dünyada afet ve felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz ancak ihtiyaç duyulması halinde arama kurtarma birliğimiz eğitimlerini sürdürerek önümüzdeki günlerde, yalnızca ilçemizin değil yurdumuzun hangi köşesinde olursa olsun yaşanabilecek olası deprem, sel, kasırga gibi doğal afetler ve kazalara müdahale edebilecek bir birikime kavuşacak. AFAD'ın koordinesinde gerçekleştirilecek arama- kurtarma faaliyetlerine katılabilecek. Tamamen gönüllülük esasına dayanan ekibimiz, ihtiyaç duyulduğunda an zora düşmüşlerin, yardım bekleyenlerin imdadına koşacak. Ben bu vesileyle tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

DHA

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