Başkentte palet üretilen iş yerinde yangın çıktı

Sancaktepe Teksas'a döndü: Kurşunların havada uçuştuğu köpek besleme kavgası kamerada

Seyrantepe'de köpek besleme yüzünden tartışan iki şahıs silahlarını çekerek birbirleriyle çatıştı. Kurşunların havada uçtuğu anlar kameralara yansırken, yaralanıp yere düşen şahsı diğer şahıs defalarca kafasını tekmeleyip yeniden ateş açtı.



Hastaneye kaldırılan yaralı iki şahıs Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.