Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Başkentte terör örgütü DEAŞa yönelik operasyon 18 gözaltı
ANKARA

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı

Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunduğu belirlenen Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 Iraklı gözaltında.
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 Iraklı gözaltında.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, il genelinde terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları istihbaratı alınan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

  • Harekete geçen ekipler, haklarında örgüt bağlantısı bulunduğu bilgisi alınan 20 zanlıdan Irak uyruklu oldukları belirlenen 18'ini düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firarilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bakan Soylu 'ilk kez açıklıyorum' diyerek duyurdu: Tarihin en düşük sayısı
GÜNDEM
Bakan Soylu 'ilk kez açıklıyorum' diyerek duyurdu: Tarihin en düşük sayısı

DEAŞ Irak'ta elektrik hatlarına sabotaj düzenledi
DÜNYA
DEAŞ Irak'ta elektrik hatlarına sabotaj düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz
Abone Ol Google News
Açılacağı tarih belli oldu

Açılacağı tarih belli oldu

​Rize-Artvin Havalimanı yüzde 85 oranında tamamlandı.
Özgüvenim yerine geldi

Özgüvenim yerine geldi

​Arkadaş kazığıyla hayatının şokunu yaşamıştı.
Tacizden uzaklaştırılan CHPli yönetici Kartal Belediyesinde çalışmaya devam ediyor

Son aşamaya geldik

Son aşamaya geldik

Bakan Karaismailoğlu'dan Türksat 5A ve 5B açıklaması.

TRT World Forum 2020

TRT World Forum 2020

​“Aşıya erişim salgının süresini kısaltacaktır”

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı

Bir ölür bin diriliriz Allahu Ekber!

Bir ölür bin diriliriz Allahu Ekber!

​Azeri askerin konuşması sosyal medyada rekor kırıyor.

İran'ın büyük bir indirimden başka çaresi yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.