Gündem Başkentte tır park halindeki tıra çarptı 2 ölü, 1 yaralı
ANKARA

Başkentte tır park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Başkentte tır park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tırın park halindeki bir başka tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle park halindeki tırda yüklü bulunan tonlarca narenciye ürünü yola savruldu.

Haber Merkezi AA
Ankara Çevreyolunda seyir halindeyken su ısıtmaya çalışan TIR sürücüsü, yol kenarındaki başka bir TIR’a arkadan çarptı.
Ankara Çevreyolunda seyir halindeyken su ısıtmaya çalışan TIR sürücüsü, yol kenarındaki başka bir TIR’a arkadan çarptı.

Ankara Çevre Yolu'ndan İstanbul istikametine giden narenciye yüklü 33 HN 836 plakalı tırın lastiği Eryaman 3. Etap kesiminde patladı. Bunun üzerine tırın şoförü ve yanındaki arkadaşı lastiği değiştirmek için aracı güvenlik şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde seyir halinde bulunan Hakan Özkara'nın kullandığı 01 CAF 71 plakalı tır, park halindeki tıra arkadan çaptı.

DHA
Kazada, yol kenarında lastik değiştirmek için duran TIR’daki 2 kişi ölürken arkadan çarpan TIR’ın sürücüsü yaralandı.

Kazada, tırın lastiklerini değiştirmek isteyen sürücü ve yanındaki kişi olay yerinde öldü, diğer tırın sürücüsü Özkara yaralandı.

İlk yardım ekiplerince müdahalede bulunulan Özkara ambulansla hastaneye sevk edildi.

AA
Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle park halindeki tırda yüklü bulunan tonlarca narenciye ürünü yola savruldu.

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