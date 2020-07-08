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Gündem Başkomiser olarak tanıtıp dolandırdı
İZMİR

Başkomiser olarak tanıtıp dolandırdı

İzmir'in Menemen ilçesinde telefonla aradığı çifti, kendisini başkomiser olarak tanıtıp dolandıran şahıs, olaydan 5 saat sonra ağabeyinin evinde saklanırken yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Başkomiserim diyerek dolandırdı, 5 saat sonra yakalandı
Başkomiserim diyerek dolandırdı, 5 saat sonra yakalandı

Olay, Menemen'in Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. R.Y., telefonla aradığı H.K. ve E.K. çiftine kendisini başkomiser olarak tanıtıp, "Sizler dolandırıcılığa karışmışsınız ve Menemen'de bir kuyumcuya sahte altınlar vermişsiniz sizden şikayetçi" dedi.

Kendilerine yardımcı olmak için para ve altınlarını istedi. Bunun üzerine çift, 27 cumhuriyet altını, 2 bilezik ve 4 bin lira nakit parayı R.Y.'ye teslim etti.

5 SAAT SONRA YAKALANDI

Olaydan bir süre sonra dolandırıldığını fark eden çift, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, R.Y.'yi yaklaşık 5 saat sonra ağabeyinin evinde saklanırken gözaltına aldı.

Ayrıca, evde yapılan aramada, H.K. ve E.K.'ye ait altınlar ve paralar ele geçirildi.

Emniyete götürülen R.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. R.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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