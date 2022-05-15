Gündem Başörtülü hakimden rahatsız olan CHPli Sağlar kendisiyle çelişti Kadınların giyimine karışan sorunludur
POLİTİKA

Başörtülü hakimden rahatsız olan CHP'li Sağlar kendisiyle çelişti: Kadınların giyimine karışan sorunludur

Geçmişte yaptığı "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var." açıklamasıyla büyük tepki çeken CHP'li Fikri Sağlar, kendisiyle çelişti. Sağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadınların giyimine karışanların psikolojik sorunları olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başörtülü hakimden rahatsız olan CHPli Fikri Sağlar kendisiyle çelişti: Kadınların giyimine karışan sorunludur
Fikri Sağlar

CHP'li Fikri Sağlar, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında başörtülü hakim ve savcılar hakkında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli" ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

Sağlar, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, geçmişteki ifadeleriyle çelişti.

"KADINLARIN GİYİMİNE KARIŞAN SORUNLUDUR'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Sağlar, "Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur." dedi.

Sağlar'ın bu paylaşımının altına yorum yapan kullanıcılar, eski sözlerinin yer aldığı görüntüleri hatırlatarak yaşanan çelişkiye dikkat çekti.

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CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.

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