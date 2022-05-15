Başörtülü hakimden rahatsız olan CHP'li Sağlar kendisiyle çelişti: Kadınların giyimine karışan sorunludur
Geçmişte yaptığı "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var." açıklamasıyla büyük tepki çeken CHP'li Fikri Sağlar, kendisiyle çelişti. Sağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadınların giyimine karışanların psikolojik sorunları olduğunu belirtti.
CHP'li Fikri Sağlar, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında başörtülü hakim ve savcılar hakkında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli" ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.
Sağlar, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, geçmişteki ifadeleriyle çelişti.