Başörtülü hakimden rahatsız olan CHP'li Sağlar kendisiyle çelişti: Kadınların giyimine karışan sorunludur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Fikri Sağlar'ın 'türbanlı hakim' çıkışına sert tepki: CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansıması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın skandal başörtüsü açıklamasına ilişkin soruya da cevap veren Erdoğan, 'Bu zat artık bu çağda yaşamıyor çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır. Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok ve burada da hakim, savcı, polis, bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler.' dedi.

