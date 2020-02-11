Başörtülü İSMEK çalışanlarını aşağılayan Yeşim Meltem Şişli savcılığa ifade verdi

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Yaklaşık bir saat süren ifadesinin ardından avukatıyla birlikte adliyeden ayrılan Şişli'nin suçlamaları kabul etmediği, İSMEK’ten çıkarılan işçilerin kendisine iftira attıklarını söylediği öğrenildi.

GÜNDEM Ve Meltem Şişli gitti

Yeni Şafak gündeme getirmişti

Yeni Şafak gazetesinin 31 Ocak 2020 tarihinde “Ahlaksız Kadın” manşetiyle duyurduğu İSMEK skandalı Türkiye gündemine oturdu. Şişli, İSMEK’te çalışan 20 kadın bölge yöneticilerine “Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanız müdür bey. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur... Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere... Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız...” ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM Yeşim Meltem Şişli İBB’deki görevinden istifa etti