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Başörtülü kadını kovan yobaz işletmeciden bir skandal daha: Erdoğan ve rahmetli annesine küfür ettiği görüntü ortaya çıktı

Üsküdar Kuzguncuk'ta genç bir kadını başörtülü olduğu gerekçesiyle ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diye bağırarak kovan işletme sahibi Murat A., utanç veren görüntülerin ardından gözaltına alınmıştı. 'Tahrik ve aşağılama' suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı alınan yobaz işletmecinin emniyetteki işlemleri sürerken Murat A.'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rahmetli annesine küfür ettiği yeni görüntü ortaya çıktı.

14:40 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Başörtülü olduğu gerekçesiyle genç bir kadını işletmesinden kovan Murat A.’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine küfür ettiği skandal bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

Başörtülü olduğu gerekçesiyle genç bir kadını işletmesinden kovan Murat A.’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine küfür ettiği skandal bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

Üsküdar Kuzguncuk'ta Asude Çay Evi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen skandal olay büyük tepki çekmişti. Arkadaşlarıyla Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen başörtülü genç kadın, işletme sahibinin yanlarına gelip
''Kalkın buradan, gidin! Hadi!"
diye bağırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.


Olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan mağdur kadın şunları söyledi:

"Gittik çayımızı içtik dediği gibi bir sorun yaşamadık biraz uzun oturunca ayaklarım uyuştu elimde bardakla ayağa kalktım ama konuşmaya devam ediyoruz . Arkamdan bir adam bana doğru gelince hepimiz kendisine döndük . Beni kast ederek bir sorun olup olmadığını sordu kızlara kardeşimde niyetini anlayıp ne için geldiğini sordu . Adam dilencileri oraya almadığını söyledi. Bakın dilenci sandığı kişi benim."

Bir skandal görüntüsü daha ortaya çıktı

Utanç veren görüntülerin ardından 'tahrik ve aşağılama' suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı alınan Murat A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Murat A.'nın bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rahmetli annesine küfür ettiği yeni görüntü ortaya çıktı.


Üsküdar Kuzguncuk'ta başörtülü kadınların kovulduğu işletmenin tüm izinleri iptal edildi
Üsküdar Kuzguncuk'ta başörtülü kadınların kovulduğu işletmenin tüm izinleri iptal edildi

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, başörtülü olduğu gerekçesiyle işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu. Mağdur kadın, işletme sahibi Murat A.’nın kendisine ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diye bağırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal olay, Türkiye'yi ayağa kaldırırken yobaz işletmeci Murat A. gözaltına alındı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu. Türkmen, "Toplumun tüm kesimleri, özellikle kadınlar özgürce oturamayacaksa, biz verdiğimiz izinleri ve tüm alan kullanımlarını iptal ederiz. Ettik!" dedi.

#Kuzguncuk
#Üsküdar
#Asude Çay Evi
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