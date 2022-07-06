Başörtülü öğretmene 'facia' diyen Can Ataklı’ya para cezası

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Can Ataklı katılmadı. Duruşmada, Ataklı'nın avukatının yanı sıra şikayetçi Kardeşlik Derneği avukatı da hazır bulundu. Duruşmayı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da takip etti.

GÜNDEM Başörtülü öğretmene 'facia' diyen Can Ataklı’ya hapis istemi

HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ



Gazeteci Can Ataklı hakkında 23 Mart 2021 tarihinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle çok sayıda şikayetçi ve ihbarcı, farklı savcılıklara suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, Ataklı'nın “Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak...kardeşim o kafa yapamaz. Sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar bence facia bir şey olamaz" sözlerini sarf ettiği kaydedilmişti. Ataklı'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

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GÜNDEM Başörtülü öğretmen için 'facia' diyen Can Ataklı hakkında suç duyurusu