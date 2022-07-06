Gündem Başörtülü öğretmene facia diyen Can Ataklıya para cezası
POLİTİKA

Başörtülü öğretmene 'facia' diyen Can Ataklı’ya para cezası

EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene 'facia' diyen gazeteci Can Ataklı'ya sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 10 bin 110 lira adli para cezası verildi.

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Haber Merkezi DHA
Başörtülü öğretmene facia diyen Can Ataklı’ya para cezası
Can Ataklı

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Can Ataklı katılmadı. Duruşmada, Ataklı'nın avukatının yanı sıra şikayetçi Kardeşlik Derneği avukatı da hazır bulundu. Duruşmayı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da takip etti.

Başörtülü öğretmene 'facia' diyen Can Ataklı’ya hapis istemi
GÜNDEM
Başörtülü öğretmene 'facia' diyen Can Ataklı’ya hapis istemi

HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ


Gazeteci Can Ataklı hakkında 23 Mart 2021 tarihinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle çok sayıda şikayetçi ve ihbarcı, farklı savcılıklara suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, Ataklı'nın “Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak...kardeşim o kafa yapamaz. Sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar bence facia bir şey olamaz" sözlerini sarf ettiği kaydedilmişti. Ataklı'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

Başörtülü öğretmen için 'facia' diyen Can Ataklı hakkında suç duyurusu
GÜNDEM
Başörtülü öğretmen için 'facia' diyen Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Başörtülü öğretmene "facia" diyen Ataklı hakim karşısında
GÜNDEM
Başörtülü öğretmene "facia" diyen Ataklı hakim karşısında
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