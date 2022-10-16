Gündem Başörtülüye AVMde iş yok Vadistanbulda 28 Şubat esintileri
İSTANBUL

Başörtülüye AVM’de iş yok: Vadistanbul'da 28 Şubat esintileri

28 Şubat üzerinden 25 yıl geçti, bazı kesimlerde başörtüsü yasağı hâlâ bitmedi. İstanbul’un ünlü alışveriş merkezlerinden Vadistanbul’da güvenlik görevlisi olmak için başvuran kadınlar, başörtülü oldukları gerekçesiyle işe alınmıyor. Ya ‘Peruk tak’ ya da ‘Başını aç’ teklifiyle karşı karşıya kalıyor.

Abone Ol Google News
Saliha Engin Yeni Şafak
Başörtülüye AVM’de iş yok: Vadistanbulda 28 Şubat esintileri
Alışveriş merkezinde ekmek parası için peruk takarak çalışan başörtülü güvenlik görevlileri dikkat çekti.

28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen, bazı kesimlerde başörtüsü yasağı zihniyeti devam ediyor. Başörtüsü konusu son günlerde siyasetin gündemine tekrar girerken, İstanbul’un en ünlü alışveriş merkezlerinden birinde skandal bir uygulama yapıldığı iddia edildi.

PERUKLA ÇALIŞIRSINIZ

İddiaya göre, Sarıyer’deki Vadistanbul’da güvenlik görevlisi olmak için başvuran kadınlar, başörtülü oldukları gerekçesiyle işe alınmıyor. İddiaları araştırmak için Vadistanbul’a gidip iş başvurusunda bulunduk. Görüştüğümüz yetkili, alışveriş merkezi yönetiminin başörtülü güvenlik görevlisini kabul etmediğini belirtti. Yetkili, “İsterseniz başınızı açarak ya da perukla çalışabilirsiniz. Burada iki personel peruklu çalışıyor. Bu şekilde çalışan arkadaşlarımız var. Çok fazla sorun etmeyin, siz de peruklu çalışırsınız” diye konuştu.

AYRILANLAR VAR

Vadistanbul AVM'de ekmek parası için peruk takarak çalışan başörtülü güvenlik görevlilerinin yanı sıra perukla çalışamadığı için işten ayrılan vatandaşların da olduğu ifade edildi.

Bir demokratik dönüşüm örneği başörtüsü mücadelesi
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Bir demokratik dönüşüm örneği başörtüsü mücadelesi

Başörtüsü için anayasa teklifi Kabine'de: Bakan Bozdağ sunum yapacak
GÜNDEM
Başörtüsü için anayasa teklifi Kabine'de: Bakan Bozdağ sunum yapacak
Kadro verilecek

Kadro verilecek

​Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha.
15 günlük yasak kararı

15 günlük yasak kararı

​Valilik detayları açıkladı.
Yunanistanın küstah paylaşımına Türkiyeden yanıt geldi: Hadi zor değil biraz medeni olun!

​Selçuk Bayraktar müthiş haberi duyurdu.

​Katar manşetlerinde Türkiye-Katar iş birliği ve ortaklığına övgü.

​Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu.

Seri sona erdi

Seri sona erdi

​Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a kaybetti.

Balkanlar'dan patlama nedeniyle taziye mesajları.

Almanya'da artan fiyatlar Başbakanlık önünde protesto edildi.

​Saatlerce işkence etti, cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı.

Maden şehidi Enes Aydın'ı öğretmeni paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.