Gündem Başörtüsü için anayasa teklifi Kabinede Bakan Bozdağ sunum yapacak
POLİTİKA

Başörtüsü için anayasa teklifi Kabine'de: Bakan Bozdağ sunum yapacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Başörtüsü için anayasa teklifi Kabinede: Bakan Bozdağ sunum yapacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında yürütülen başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısı üzerine Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğüne teknik çalışma yapılması talimatı veren Bakan Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başta olmak üzere hukukçu grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.

BAKAN BOZDAĞ SUNUM YAPACAK

Anayasa hukuku profesörleriyle dün görüşen Bozdağ'ın bugün de TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin teklif taslağı hakkındaki görüşlerini aldığı öğrenildi.

Bakan Bozdağ, anayasa değişikliği çalışmalarına yönelik tüm çalışmalar ile kanun teklifi taslağına ilişkin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak.

Kabine'deki değerlendirmelerin ardından başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine son şeklinin verilerek Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız
GÜNDEM
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi
ÖZGÜN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi
Yanık Ülke drone ile görüntülendi

Yanık Ülke drone ile görüntülendi

Herkes değerli taşlardan almak için bölgeye akın ediyor.
Rakiplerimiz belli oldu

Rakiplerimiz belli oldu

EURO 2024 Elemeleri'nde grup kuraları çekildi.
Meselenin takipçisi olacağız

Onur Şener cinayeti açıklaması: 'Olayı istismar etmek ne ahlaki, ne de insanidir' diyerek tepki gösterdi.

'Kılıçdaroğlu hafızdır' iddiasına tepki: Muhalif isimler bile çileden çıktı.

Komşunun sistemi çöktü: 38 kilometrelik kuyruk oluştu.

​Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğal gaz açıklaması.

​Ekonomi ile ilgili çıkışı manşetlere taşındı.

​Başvuru bedeli ve detaylar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.