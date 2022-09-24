Gündem Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen üniversite öğrencisi için bakanlık devrede
ANKARA

Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen üniversite öğrencisi için bakanlık devrede

İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia ederek yetkililer hakkında şikayetçi olmuştu. Birçok yayın organının konuyu gündeme taşımasıyla genç kıza destek mesajları yağmıştı. Konuyla ilgili bakanlık devreye girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da üniversite öğrencisi bir genç kızımızın okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı yönündeki iddiaları esefle okuduk. Söz konusu olayın bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen üniversite öğrencisi için bakanlık devrede
Nezaket Akbulut, hakkını sonuna kadar savunacağını söyledi.

İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia ederek yetkililer hakkında şikayetçi oldu. Akbulut, "Tüm kadın haklarına, insan hukukuna aykırı bir davranış olduğu için hakkımı savunmaya başladım. Çağlayan Adliyesinde adli işlemlere başladım. Gerekli yerlere şikayette bulundum" ifadelerini kullandı.

HAKSIZLIĞA TEPKİ YAĞDI

Birçok yayın organı genç kızın yaşadığı mağduriyeti manşetlerine taşıdı. Sosyal medyadan da yapılan haksızlığa tepki yağarken, çok sayıda kullanıcı Akbulut'a destek mesajı paylaştı.

Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ettiği okul yönetiminden şikayetçi oldu
HAYAT
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ettiği okul yönetiminden şikayetçi oldu

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da üniversite öğrencisi bir genç kızımızın okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı yönündeki iddiaları esefle okuduk. Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır.

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın Bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dikkat! Son gün 19 Ekim

Dikkat! Son gün 19 Ekim

​TOKİ'den 200 bin kişiye indirim müjdesi.
Taşları kaldırdıkça altından çıktı

Taşları kaldırdıkça altından çıktı

Akdeniz'den sevindiren haber : 'İlk kez' diyerek açıkladı.
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen üniversite öğrencisi için bakanlık devrede

PKK 'Abluka' altında

PKK 'Abluka' altında

Turuncu ve gri kategoriye 3 çizik daha.

​ABD'li Profesörden ortalığı karıştıracak 'nükleer' iddiası

​Bilim insanları şaşkın: Herkes görmek için yarışıyor.

​Üniversitede araştırma konusu oldu.

​Tramvaya çarpıp metrelerce sürüklendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.