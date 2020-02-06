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ELAZİĞ

Başörtüsü söyleminden rahatsız olan Özkan'a cevap: İnsanların acılarına da mı saygınız yok

CHP'li Tuncay Özkan sosyal medya üzerinden, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu. Ağar'ın, "Bu ülke göçük altından 'Başım açık, beni çıkarmayın' diyenlerin imanıyla korunuyor" cümlesinden rahatsız olan Özkan'a cevap gecikmedi. Ağar, kişisel hesabından verdiği cevapta, "Depremde 19 saat enkaz altında ölümle burun buruna gelip enkazdan çıkarılırken başörtüsünü isteyen Hatun teyzemizin hassasiyetine, inançlarına, duygularına saygınız yok anladık da, insanların acılarına da mı saygınız yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tolga Ağar
Tolga Ağar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden, AK Parti Milletvekili Tolga Ağar'ın "Bu ülke göçük altından 'Başım açık, beni çıkarmayın' diyenlerin imanıyla korunuyor" ifadesinden rahatsızlığını ima eden bir paylaşımda bulundu.

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AK Parti'li vekil Ağar'dan ise cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajla Özkan'a seslenen vekil şu ifadeleri kullandı:

"Tuncay Özkan ülke olarak üst üste yaşadığımız acılı günlerde şahsım üzerinden insanları ayrıştırmak imasıyla yapmaya çalıştığınız kara propagandayı kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan; vatanına, bayrağına, devletine bağlı olan herkes bizim kardeşimizdir.

  • Hiç kimseyi din, dil, ırk, inanç, etnisite üzerinden ayırmadık, ayırmayız. Sıcak ofislerinizde televizyondan depremi takip ederken görmemiş olabilirsiniz ama biz burada başı açığı ile kapalısı ile, alevisi ile sünnisi ile türkü kürdü zazası ile depremin enkazında hep birlikte kaldık, enkazın başında kayıplarımızı hep birlikte bekledik, hiç tanımadığımız insanların enkazdan sağ çıkmasına beraber sevindik, beraber ağladık, soğukta beraber üşüdük, ateşin başında beraber ısındık, cenaze namazında hep birlikte saf tuttuk.

"İnsanların acısını kirli siyasetinize alet etmenize müsaade etmeyiz"

  • Şehrimizde yaşanan büyük afette hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı yüreğimizde bu kadar taze iken, depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışırken, oturduğunuz yerden insanların acısını ve hassasiyetlerini kullanmanıza, aşağılamanıza, hor görmenize ve kirli siyasetinize alet etmenize müsaade etmeyiz.

Depremde 19 saat enkaz altında ölümle burun buruna gelip enkazdan çıkarılırken başörtüsünü isteyen Hatun teyzemizin hassasiyetine, inançlarına, duygularına saygınız yok anladık da, insanların acılarına da mı saygınız yok? Anadolu’nun, milletimizin bu irfanını, inançlarını, değerlerini, hiç kimsenin siyasi bir malzeme olarak kullanarak aşağılamasına müsaade etmeyiz."

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