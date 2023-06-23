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Başörtüsüne anayasal güvence teklifi yeniden Meclis gündemine geliyor

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak olan düzenleme yeniden Meclis gündemine geliyor. AK Parti ve MHP, bu kez muhalefetin desteğini almak istiyor. Muhalefet kanadında ise henüz ortak bir tavır yok.

16:55 . 23/06/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve ailenin korunmasını öngören düzenleme raftan iniyor. Anayasa teklifi, Meclis'in öncelikli gündemlerinden biri olacak. AK Parti ve MHP, yeni yasama yılında düzenlemeyi Meclis'e sunmayı planlıyor.

Düzenleme, geçen dönem Anayasa Komisyonu'nda görüşülmüştü. CHP ve İyi Parti, "dini inancı sebebiyle" ifadesinin tekliften çıkarılması istemiş, önergeleri reddedilince komisyonu terk etmişti. Teklif komisyonda kabul edilmiş, ancak Genel Kurul gündemine getirilmemiş yeni döneme bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok kez başörtüsünün Anayasal güvence altına alınması gerektiğini söyleyerek, defalarca muhalefete çağrı yaptı.

Saadet Deva ve Gelecek partilerinin tavrı önemli olacak

Ancak CHP'nin, teklifin aynı şekilde Meclis gündemine gelmesi durumunda destek vermesi beklenmiyor. Bu nedenle 35 milletvekiline sahip Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin tavrı önemli olacak. 3 partinin de konuya "uzlaşmacı bir tutum" içinde yaklaşacakları belirtiliyor. Bazı değişikliklerle metne imza atabilecekleri ifade ediliyor.

AK Parti'nin düzenlemeyi Meclis'e göndermeden önce ortak noktada buluşmak için parti yetkilileriyle temasta olması bekleniyor.


29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyza Başar'ın başörtüsü karşıtlığı yaptığı paylaşımları ortaya çıktı: Dünyada sızamadıkları yerler de var
29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyza Başar'ın başörtüsü karşıtlığı yaptığı paylaşımları ortaya çıktı: Dünyada sızamadıkları yerler de var

Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı olan 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Feyza Başar'ın sosyal medya hesabından başörtüsü karşıtlığı yaptığı paylaşımları ortaya çıktı. Başar, milletvekili aday listesinin tanıtıldığı bir paylaşımı alıntılayarak "Kadıköy bölgesinden türbanlı aday gösteren hiçbir partiye milletvekilliği seçimlerinde oy vermeyeceğim." ifadelerini kullandı. Başar, başka bir paylaşımında ise yine başörtülü vatandaşları hedef alarak "Dünyada hiçbir türbanlının sızamadığı yerler de var. Tanrım öldüm de cennete mi geldim acaba diyorsunuz" şeklinde skandal ifadelere yer verdi.


#Başörtüsü
#Meclis
#teklif
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