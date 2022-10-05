MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başörtüsü meselesinin çözüldüğünü belirterek "Şimdi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yok" dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz” diyen Bahçeli, “Bunlardan birisi hiç şüphesiz emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetleridir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, bu adaletsizlik köklü bir çözümle buluşturulacaktır” dedi.

ÖNCE VEKİLLERİNDEN BAŞLASIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “geçmişte başörtüsü konusunda CHP'nin de hataları olduğunu ve bu konuyu siyasetin tekelinden çıkarmak için kanun teklifi vereceklerini” ifade ettiğinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, “Başörtüsü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi siyaset öncesi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Böyle bir yasa TBMM'ye geldiğinde MHP geçmiş dönemde başörtüsü konusunda verdiği Meclis kararının arkasında durur, yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın başörtüsüne” diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu hiç mi utanmadın?

Bahçeli, Mersin'de polisevine düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren teröristin, CHP'nin gazeteci olarak sahip çıktığı bir katil olduğunu dile getirerek şunları kaydetti: "Devletin açıklamasına güvenmeyip PKK'nın sefil beyanına itibar eden Kılıçdaroğlu, Mersin'de etkisiz hale getirilen terörist için, duyanları 'Bu kadar da olmaz' dedirtecek şekilde DNA testi istedi. Sayın Kılıçdaroğlu, sen kimin yanındasın? PKK'nın telkin ve tesirine kapılmak, taşıdığın sorumlulukla hiç bağdaşıyor mu? DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Hiç mi gocunmadın? Hiç mi kalbin sızlamadı?”

GÜNDEM Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız