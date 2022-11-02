Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları başlıyor: AK Parti CHP ile görüşecek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, saat 15.30'da başörtüsü için Anayasa teklifi gündemiyle CHP heyetiyle bir araya gelecek. Ardından sat 16.00'da İYİ Parti, 16.30'da ise HDP ziyaret edilecek.

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