Gündem Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları başlıyor AK Parti CHP ile görüşecek
POLİTİKA

Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları başlıyor: AK Parti CHP ile görüşecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, saat 15.30'da başörtüsü için Anayasa teklifi gündemiyle CHP heyetiyle bir araya gelecek. Ardından sat 16.00'da İYİ Parti, 16.30'da ise HDP ziyaret edilecek.

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Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları başlıyor: AK Parti CHP ile görüşecek
TBMM

AK Parti, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları kapsamında ziyaretlerine başlıyor.

İLK GÖRÜŞME CHP İLE YAPILACAK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, saat 15.30'da başörtüsü için Anayasa teklifi gündemiyle CHP'yi ziyaret edecek.

Saat16.00'da İYİ Parti, 16.30'da ise HDP ziyaret edilecek. Muhalefetin görüşü alınacak.

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Başörtüsü teklifi Meclis'e geliyor

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE OLUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Tablo oluşmazsa, halk oylaması dahil diğer adımları atmaya biz hazırız" açıklamasında bulunmuştu.

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