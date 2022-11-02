Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları başlıyor: AK Parti CHP ile görüşecek

AK Parti, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları kapsamında ziyaretlerine başlıyor.
İLK GÖRÜŞME CHP İLE YAPILACAK
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, saat 15.30'da başörtüsü için Anayasa teklifi gündemiyle CHP'yi ziyaret edecek.
Saat16.00'da İYİ Parti, 16.30'da ise HDP ziyaret edilecek. Muhalefetin görüşü alınacak.
UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE OLUR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Tablo oluşmazsa, halk oylaması dahil diğer adımları atmaya biz hazırız" açıklamasında bulunmuştu.