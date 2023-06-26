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Başsavcılık harekete geçti: CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP tarafından fonlanan TELE1 kanalında, terörist başı Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını savunan ve serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan yandaş Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.

11:33 . 26/06/2023 Pazartesi
DHA
Başsavcılık, Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ hakkında terör soruşturması başlattı.

Başsavcılık, Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ hakkında terör soruşturması başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle
"suçu ve suçluyu övme"
ile
"terör örgütü propagandası yapmak"
suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

CHP'nin fonladığı TELE1'de bebek katili Abdullah Öcalan'a ilişkin skandal açıklamaları nedeniyle Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


TELE1'in Yayın Yönetmeni yandaş gazeteci Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu.


Yanardağ,
'siyasi mahkum'
olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.


Skandal sözlerin ardından Yanardağ'a tepkiler yağdı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'dan açıklama yaparak,
"Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
ifadelerini kullandı.


Soruşturma başlatıldı

Terör sevici Yanardağ'ın akılalmaz sözlerine ilişkin 'terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.




#Merdan Yanardağ
#Başsavcılık
#soruşturma
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