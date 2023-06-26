Başsavcılık harekete geçti: CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ hakkında terör soruşturması başlattı.
CHP'nin fonladığı TELE1'de bebek katili Abdullah Öcalan'a ilişkin skandal açıklamaları nedeniyle Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
TELE1'in Yayın Yönetmeni yandaş gazeteci Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu.
Soruşturma başlatıldı
Terör sevici Yanardağ'ın akılalmaz sözlerine ilişkin 'terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.