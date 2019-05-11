Başsavcılık 'insanlık dışı' yorumlarla ilgili soruşturma başlattı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanmasına ilişkin, sosyal medya hesapları üzerinden suç unsuru taşıdığı değerlendirilen paylaşımları yapan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün Trabzon'un Of ilçesi ile Bayburt'u birbirine bağlayan D-915karayolu üzerindeki yol temizleme çalışmaları kapsamında haber takibi yaptığı sıradauçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Nişancı'yı arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, meydana gelen olayın kamuoyunca öğrenilmesi üzerine birtakım sosyal medya hesapları üzerinden söz konusu olaya ilişkin hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte paylaşımlar yapıldığının müşahede edildiği vurgulanarak, "Suç unsurutaşıdığı değerlendirilen paylaşımları yapan kişiler hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Arama çalışmaları sürüyor
AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 210 personelle devam ediyor.
Bayburt Valiliği koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
- "Çalışmalara takviye amacıyla Erzurum ve Trabzon AFAD Müdürlüğü, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlıklarından Jandarma Arama Kurtarma timleri ile arama kurtarma köpekleri ve Erzurum Bölge Komutanlığından yönlendirilen Skorsky genel maksatlı helikopter bölgede devam eden arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Gece şartları dolayısıyla görüş mesafesinin azalması, iklim koşulları ve bölgenin aşırı sarp arazi yapısı nedeniyle saha ekipleri gün boyu devam eden çalışmalara saat 22.00'de ara verdi. Saha ekiplerinin bölgeden çıkması üzerine Elazığ İHA Komutanlığından 1 İHA arama yapmak amacıyla görevlendirildi. Bölgede saat 22.10'da faaliyet icra etmeye başlayan ve gece boyunca süren arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadı."