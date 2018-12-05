Gündem Başsavcılıktan Asiri ve Kahtani hakkında yakalama kararı
İSTANBUL

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Asiri ve Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Başsavcılık'tan Asiri ve Kahtani hakkında yakalama kararı

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Kahtani hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Savcılığın sevk yazısında, bu şüphelilerin cinayetin planlayıcıları arasında yer aldıkları hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ifade edildi.

AA
Suudi İstihbaratı eski Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud El Kahtani
Suudi İstihbaratı eski Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud El Kahtani

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'

  • Soruşturmayı yürüten savcılık, elde edilen yeni deliller doğrultusunda, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Savcılığın talep yazısında, Kaşıkçı cinayetine ilişkin savcılığın daha önce yaptığı açıklamalara değinilerek, cinayet tarihinden bir gün önce Suudi Arabistan Krallığı'ndan İstanbul'a gelen 15 şüphelinin kimlik bilgilerine yer verildi.

  • Sevk yazısında, söz konusu 15 şüpheli ile Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu'nda çalışan şüpheliler Ahmed Abdullah A. Almuzaını, Muflis Shaya M. Al Muslih ve Saad Muid Alqarni'nin cinayetten sonra Suudi Arabistan'a geri döndükleri belirtildi.

Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarınca 18 şüphelinin haricinde şüpheliler eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında soruşturma yürütüldüğü anlatılan sevk yazısında, El-Asiri ve El-Kahtani'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Suudi Arabistan'daki planlayıcıları arasında yer aldıkları bilgilerinin elde edildiği aktarıldı.

Söz konusu 18 şüpheli hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan yakalama kararı çıkartıldığı anımsatılan sevk yazısında, Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarınca yürütülen soruşturmada elde edilen bilgiler doğrultusunda 18 şüphelinin gerçekleştirdiği öldürme eyleminde şüpheliler El-Asiri ve El-Kahtani'nin olayın planlayıcıları arasında yer aldıkları hususunda kuvvetli şüphe bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Nöbetçi mahkeme yakalama kararı çıkarılmasını hükmetti

  • Sevk yazısında, bu nedenlerle şüpheliler El-Asiri ve El-Kahtani hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçlardan iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

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