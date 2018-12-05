Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Asiri ve Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarıldı Başsavcılık'tan Asiri ve Kahtani hakkında yakalama kararı Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Kahtani hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Savcılığın sevk yazısında, bu şüphelilerin cinayetin planlayıcıları arasında yer aldıkları hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ifade edildi.

05 Aralık 2018, 11:27 Son Güncelleme: 05 Aralık 2018, 12:49 AA