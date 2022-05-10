Bataklığa saplanıp mahsur kalan beş kişiyi ekipler kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan Sultan Sazlığına dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, bataklığa saplanan hayvanını kurtarmak için sazlığa giren besici burada mahsur kaldı.

Durumu haber vermesi üzerine besiciyi kurtarmak için bölgeye gelen beş kişi de, bataklığa saplanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Türkuaz Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan beş kişi ve büyükbaş hayvan ekiplerin bir buçuk saatlik çalışması sonucu kurtarılarak, saplandıkları bataklık alandan kurtarıldı.

FOTOĞRAF 11 Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı’na dün akşam saatlerinde Doğu Türkistan uyruklu H.M. (10) ve S.A. (16) isimli 2 kız çocuğu girdi. Kızların suda çırpındığını gören aynı kafileden A.T. (28) de onları kurtarmak için baraja girdi. Baraja giren 3 kişi suda kaybolunca durum ekiplere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar sabah erken saatlerde yeniden başladı. Sabah erken saatlerde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam etti. Jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları ve Mersin ile Konya’dan gelen polis dalgıçlar da baraj gölündeki arama faaliyetlerine başladı. Dalgıçlar tarafından yapılan aramalarda, H.M., S.A. ve A.T.’n,n cansız bedenleri bulunarak çıkarıldı. İncelemelerin ardından 3 kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kayseri'den acı haber geldi: Baraj gölünde kaybolan üç kızın cesedine ulaşıldı Kayseri'de serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı'nda kaybolan 3 kızın cansız bedenine ulaşıldı. BiP'te paylaş

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