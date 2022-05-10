Bataklığa saplanıp mahsur kalan beş kişiyi ekipler kurtardı
Kayseri’de Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda bataklıkta kalan büyükbaş hayvanı kurtarmak için sazlığa giren ve mahsur kalan altı kişi ekiplerin bir buçuk saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan Sultan Sazlığına dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, bataklığa saplanan hayvanını kurtarmak için sazlığa giren besici burada mahsur kaldı.
Durumu haber vermesi üzerine besiciyi kurtarmak için bölgeye gelen beş kişi de, bataklığa saplanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Türkuaz Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan beş kişi ve büyükbaş hayvan ekiplerin bir buçuk saatlik çalışması sonucu kurtarılarak, saplandıkları bataklık alandan kurtarıldı.