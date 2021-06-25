Gündem "Bataklık Operasyonu" soruşturması tamamlandı
ANKARA

"Bataklık Operasyonu" soruşturması tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen soruşturma kapsamında 73 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Bataklık Operasyonu soruşturması tamamlandı
Arşiv

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticaretine ilişkin soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede 73 kişinin şüpheli olarak yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Soruşturma sonucunda 2 şüphelisi kurucu ve örgüt lideri, 5 şüphelisi örgüt yöneticisi, 53 şüphelisi örgüt üyesi, 13 şüphelisi örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda toplam 73 şüpheli hakkında, öncül suçu Türk Ceza Kanunu (TCK) 188. maddesi olmak üzere 220/2-3, 282/1 ve 4 maddeleri kapsamında cezalandırılması için haklarında kamu davası açılmıştır."

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu 'Bataklık'ta yeni gelişme: Operasyonda ele geçirilen lüks araçlar sergileniyor
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Bataklık Operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Haziran 2020'de uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından "Bataklık"ın başlatıldığını bildirmişti.

Soylu, yurt dışı bağlantıları da bulunan operasyon konusunda, "Tüm süreçlerle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak." açıklamasında bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 74'ü gözaltına alınmış, çok sayıda lüks ev, araç ile şüphelilere ait banka hesaplarına el konulmuştu.

Suç şebekesinin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazançla FETÖ'ye finans sağladığı belirlenmişti.

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