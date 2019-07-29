Gündem Batı illerine götürülmeye çalışılırken yakalandı Piyasa değeri 2 buçuk milyon
ADANA MERSİN

Şanlıurfa’da 35 kilo eroin ele geçirildi

Batı illerine götürülmeye çalışılırken yakalandı: Piyasa değeri 2 buçuk milyon

Mersin ve Adana'da iki ayrı araçta yapılan aramada 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen eroinler.
Ele geçirilen eroinler.

Şanlıurfa merkezli iki kentte düzenlenen operasyonda 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti ve sevkıyatı yapan, organize eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit eden ekipler, Şanlıurfa'da takibe aldıkları iki otomobilden birini Mersin, diğerini Adana girişinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, zulalanmış vaziyette 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kağanın da cansız bedenine ulaşıldı

Kağan'ın da cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi.
Hem ucuz hem nostaljik

Hem ucuz hem nostaljik

Güney Ekspresi yolculuğunda patlama yaşandı, herkes akın ediyor.
175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

Arananlar listesindeki teröristler birer birer etkisizleştiriliyor.
3 puanlık<br>düşüş bekleniyor

3 puanlık
düşüş bekleniyor

​Merkez'in faiz indirimi sonrası gözler kredilerde.
Ateşten<br>ekmek parası

Ateşten
ekmek parası

​1000 derece sıcaklıkta 25 gün süren mücadele.
Kara Kuvvetleri'nde<br>FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri'nde
FETÖ operasyonu

Mahremlerle iletişim kuran astsubaylara gözaltı.

İzin sınırlarını<br>aşan faaliyet yok

İzin sınırlarını
aşan faaliyet yok

​Bakanlıktan altın aranmasına ilişkin açıklama.

Kavrulacağız

Kavrulacağız

​Meteoroloji'den son dakika sıcaklık uyarısı.

Manisa<br>iddiasına yalanlama

Manisa
iddiasına yalanlama

1.3 milyar euroluk otomobil yatırımı için yer arıyor.
Teşkilata Suriyeli talimatı

Teşkilata Suriyeli talimatı

​Algı operasyonlarına karşı gerçekler anlatılacak.
ABD'de silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı

​Yemek festivalinde düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü 12 kişi yaralandı.
CHP şimdi de<br>sürgün ediyor

CHP şimdi de
sürgün ediyor

​Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanları sindirmek için her yolu deniyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.