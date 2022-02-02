Gündem Batı Karadenizde hamsinin fiyatı 25 liraya düştü En lezzetli dönemini yaşıyor
DÜZCE

Batı Karadeniz'de hamsinin fiyatı 25 liraya düştü: En lezzetli dönemini yaşıyor

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hamsi tezgahlarında geçen haftaya göre fiyatlar düştü. Kilogramı 30 lira olan hamsinin fiyatı düştü. Bol miktarda avlanmaya başlanan hamsinin kilosu, 25 lirayı buldu.

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Haber Merkezi AA
​Batı Karadenizde hamsinin fiyatı 25 liraya düştü
Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hamsi tezgahlarında geçen haftaya göre fiyatlar düştü.

Geçen hafta kilogramı 30 liradan satılan hamsi, Doğu Karadeniz'de bol miktarda avlanması nedeniyle Düzce'deki tezgahlarda 25 liraya kadar geriledi.

Bölgede deniz suyunun soğumasıyla daha da lezzetlenen hamsi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"Hamsi en lezzetli dönemini yaşıyor"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçılığın hava şartlarına bağlı bir sektör olduğunu söyledi.

  • Hamsinin sezon olarak en lezzetli dönemini geçirdiğini anlatan Karakaş, "Her balığın lezzetli olduğu dönem vardır. Hamsi de şimdi en lezzetli dönemini yaşıyor. Şu anda Batı Karadeniz'de az miktarda avlansa da tezgahlarda yerini alıyor ve vatandaşımız taze balık yiyor." dedi.

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