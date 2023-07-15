Batı medyası huyundan vazgeçmiyor

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15 Temmuz 2016 gecesinin ilk saatlerinden itibaren Batı merkezli birçok medya kuruluşu darbe girişimiyle ilgili dezenformasyona başvurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldürüldüğü, ülkeden kaçmaya çalıştığı ya da darbenin başarılı olduğuna dair kasıtlı ve/veya kasıtsız birçok yanlış habere imza atan medya kuruluşları, sokağa dökülen milyonlarca vatandaşı manipülasyonla psikolojik olarak etkilemeye çalıştı. Yabancı medyanın yıllardır sürdürdüğü bu tutum, Türkiye’nin kritik dönemlerinde tekrar tekrar ortaya çıkarken, son olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci ve ikinci turunda da kendini gösterdi. Seçimden aylar önce Yedili Masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ön plana çıkarmaya başlayan Batı medyası, CHP liderinin seçimi rahatça kazanacağı şeklinde algı çalışmasında bulundu. Ayrıca başta Alman, İngiliz ve ABD medyası olmak üzere gazeteler ve dergiler sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı olumsuz ifadeler ve tıpkı 15 Temmuz’un ardından yaptıkları gibi “diktatörlük” iddialarıyla manşete taşıdılar. Cumhurbaşkanı’nın seçim zaferinden sonra ise Türkiye hakkında negatif tutumuna devam eden yabancı medya kuruluşları, çeşitli felaket senaryolarıyla ortaya çıkmaya devam ediyor.
DARBE YAPILAN DEĞİL DARBECİ MAĞDUR!
İngiliz Daily Mail gazetesi, 15 Temmuz tarihli haberinde felaket senaryosu çizerek Türkiye’nin siyasi bir karmaşaya doğru gittiğini belirtirken, bu durumun gerekçesi olarak “Erdoğan’ın artan otoriter yönetimini” göstermişti. Türkiye ve Erdoğan karşıtı haberleriyle bilinen İngiliz haber ajansı Reuters’in de darbeci askerlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve “onun giderek otoriterleşen hükümetini devirmeye çalıştığını” söyleyip, darbeyi otoriterlik kisvesi altında meşrulaştırmaya çalışması dikkat çekmişti. BBC’de ise haber sorumlusunun sosyal medyaya sızan maili, medya kuruluşunun yanlılık derecesini ortaya koymuştu.
DARBE SONRASI DESTEK
16 Temmuz günü “Erdoğan, orduya dokunulmazlık veriyor” şeklinde bir haberle okuyucuların karşısına çıkan İngiliz Times gazetesi, FETÖ’cülere karşı atılacak adımların hukuksuz olacağını ima etmişti. Batı medyasının seçimlerden önce kullandığı yöntemlerden biri de, Türkiye’yi Batı’dan uzaklaşan bir ülke ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Batı karşıtı bir lider olarak gösterme çabası oldu. .İngiliz gazetesi The Guardian, şubat ayında “Türkiye’nin ikiyüzlü ‘padişahı’ batının dostu değil” başlıklı bir makaleye yer verdi. Stern dergisi de, Türkiye’deki seçimler ile ilgili yaptığı haberi “Kundakçı Erdoğan” (Erdogan der Brandstifter) manşetiyle vermişti.