Batı medyası huyundan vazgeçmiyor

15 Temmuz 2016 gecesinin ilk saatlerinden itibaren Batı merkezli birçok medya kuruluşu darbe girişimiyle ilgili dezenformasyona başvurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldürüldüğü, ülkeden kaçmaya çalıştığı ya da darbenin başarılı olduğuna dair kasıtlı ve/veya kasıtsız birçok yanlış habere imza atan medya kuruluşları, sokağa dökülen milyonlarca vatandaşı manipülasyonla psikolojik olarak etkilemeye çalıştı. Yabancı medyanın yıllardır sürdürdüğü bu tutum, Türkiye’nin kritik dönemlerinde tekrar tekrar ortaya çıkarken, son olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci ve ikinci turunda da kendini gösterdi. Seçimden aylar önce Yedili Masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ön plana çıkarmaya başlayan Batı medyası, CHP liderinin seçimi rahatça kazanacağı şeklinde algı çalışmasında bulundu. Ayrıca başta Alman, İngiliz ve ABD medyası olmak üzere gazeteler ve dergiler sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı olumsuz ifadeler ve tıpkı 15 Temmuz’un ardından yaptıkları gibi “diktatörlük” iddialarıyla manşete taşıdılar. Cumhurbaşkanı’nın seçim zaferinden sonra ise Türkiye hakkında negatif tutumuna devam eden yabancı medya kuruluşları, çeşitli felaket senaryolarıyla ortaya çıkmaya devam ediyor.