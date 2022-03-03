​Batman Belediyesi 25. mahalle buluşması: Aydınlıkevler Mahallesi

25.’sinin gerçekleştirildiği Mahalle Buluşmaları’nda Batman Valisi Şahin, Mahalle Muhtarı Abdülkerim Ak ve mahalle sakinlerinin taleplerini teker teker dinledi.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri; Veysel Karani ve Kazım Arıca caddeleri ile 1210, 1203 ve 1207 sokaklarındaki trafik sorunlarını, asfalt ve kilit parke taşı serimi, park yapımı, ağaçlandırma, alt yapı yenileme, anaokulu ve ortaokul yapılması, çocuklar için spor alanları ile imar konularında sorun ve taleplerini Vali Şahin’e iletti.

Tüm taleplerle tek tek ilgilenerek hızlı çözümler üreten Şahin, birim müdürlerine ilgili taleplerin hemen yerine getirilmesi konusunda çalışmalar başlatmalarını istedi.

“Bugüne kadar yapılmayanı yapıyoruz”

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Göreve geldikleri günden bu yana 450 bin metrekare kilitli parke taşı serimi gerçekleştirdiklerini ve bu yıl için de 350 bin metrekare daha serim yapılacağını ifade eden Vali Şahin, “Batman tarihinde bugüne kadar toplamda yapılamayan kilit parke taşı serimini biz iki sene içerisinde 800 bin metrekare kilitli parke taşı serimi gerçekleştirerek yapacağız. Önümüzdeki sezonda Mevlâna, İbni Sina, Komando ve Veysel Karani Caddeleri, 1207, 1201, 1209, 1213, 1211, 1217, 1221, 1223, 1227, 1210, 1229, 1202, 1215, 1219, 1225 sokakların asfaltlarını yapacağız” dedi.

“Mahalleye bir metrekare park yapmamışlar”

Anaokulu, ortaokul, park ve sosyal donatı alanları için mahallede yer bulamadıklarını belirten Vali Şahin, “60 yıllık mahallede 60 yıldır belediyeler gelmiş geçmiş, bir metrekare park yapmamışlar. Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı yer bulursa, biz buraları alır park da yaparız anaokulu da yaparız. 60 senedir buralara doğru düzgün imar yapıp da park yerleri koysalardı, biz de buraları güzel bir şekilde yeşillendirirdik. Sadece Körük İmar Planı’nda 7 milyon metrekare kamusal alan oluşturduk. Bunun içerisinde eğitim, sağlık, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel alanlar, dini tesis alanları, yollar ve yeşil alanlar var. Bu alanların imarda gereken tüm işlemlerini yaptık, vatandaşların terklerini de yaptık tapularını da belediyeye aldık. Oralar vatandaşın mülkü olmaktan çıktı. Şimdi oralara belediye ekonomik olarak kendini hazır hissettiğinde hemen yeşil alan ya da sosyal donatı alanı yapıp vatandaşın hizmetine sunacak. Aydınlıkevler Mahallesi’nde de aynısını yapsalardı şimdi buralarda cami yeri, okul yeri, park yeri olurdu. Ve herkes bundan istifade ederdi. İşte imar bu yüzden kıymetli bir şey. İmar olmayan bir yerde aslında şehir yok demektir. Binaları yan yana dikerek şehir olmaz. Şu anda şu haliyle bile ne yol yetiyor ne yeşil alan ne de okul var” sözleriyle imarsız yapılaşmanın kötü sonuçlarından dolayı vatandaşa hizmet yapmakta zorlandıklarını belirtti.

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500 hayvan kapasiteli yeni hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi yapılıyor

Sokak hayvanlarına yönelik yeni bir proje hazırladıklarını belirten Vali Şahin, “Mevcut hayvan barınağının 50 katı büyüklüğünde yeni projenin ihalesi yapıldı. Sözleşme ve yer teslimi yapıldı. 18 milyon liraya mal olacak 500 hayvan kapasiteli büyük bir proje. Bu proje bittiği zaman sokak hayvanlarını alabileceğimiz kapasite çok artacak. Bunu bitirdiğimiz zaman sokaklarda tehlike arz eden yasaklı cins ve saldırgan hayvanları toplayacağız. Ama şunu unutmayın ki sokak hayvanları şehirden tamamen izole edilemez. Sokak hayvanlarının tamamının aşılarını ve kısırlaştırmalarını yapıp yine doğal ortamlarına geri bırakacağız. Bu yıl içerisinde inşaatımız bittiğinde sokak hayvanlarına çok daha iyi hizmet etme fırsatı bulacağız” dedi