Batman Belediyesi kadın iş geliştirme merkezi açılıyor

Valimiz Hulusi ŞAHİN, yakın zamanda hizmete girecek olan Kadın İş Geliştirme Merkezinde faaliyet gösterecek kadın girişimciler ile bir araya geldi.

Valimizden Kadın Girişimcilere Tam Destek

Toplantıda, atölyeleri kurulum aşamasında olan kadın girişimcilere gereken tüm desteği vereceklerini belirten Valimiz, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımlarının sağlanmasında bu tür girişimlerin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Toplantıda; hem işletmelerin ilk yıllarında yaşayabilecekleri sıkıntıların önüne geçilmesi, hem de iş tedariki ve imal edilen ürünlerin satışı ile ilgili Pazar bulunması konusunda kadın girişimcilere gerekli desteğin verileceği ve ayrıca kurulacak kadın kooperatifleri ve iş geliştirme merkezi girişimcileri arasında da bir iş zinciri oluşturularak birlikte hareket etmelerinin sağlanacağı belirtildi.

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Tamamı kadın girişimcilerden oluşacak iş merkezinde; 4 tekstil atölyesi, 1 ayakkabı imalatı atölyesi, 1 halı-kilim dokuma atölyesi ve 1 tarım atölyesinin faaliyet göstereceği belirtilerek bu işletmelerde çalışacak personellerin de %60’ından fazlasının kadın ya da engelli olacağı belirtildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Yörük ve Ali Osman Bilgili, Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Metin Gürbüz, Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Aslı Tan Konaç, Batman Engelliler İstihdam Derneği Üyesi Vedat Çoban ve kadın girişimciler katıldı