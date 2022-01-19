Batman Belediyesinde‘Kardeşlik Cami’ protokolü imzalandı

Maliyeti hayırsever iş insanı Hüseyin Yılmaz tarafından karşılanacak olan caminin proje tanıtımı Batman Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Sunum ve protokol toplantısına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük, caminin yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Hüseyin Yılmaz, Cami Derneği Başkanı Abdulbaki Evcil, Mimar Celaleddin Çelik, Batman Müftü Vekili Mehmet Nedim Yılmaz, belediye birim müdürleri ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Yeni Cami Batman’ın Tarihine Uygun Olacak

Atatürk Parkı’nda yapılacak olan Kardeşlik Mescidi ve sosyal yaşam alanının proje sunumunu yapan Mimar Celaleddin Çelik, Batman ve ilçelerinin geçmişten günümüze gelen tarihi dokularını inceleyerek geleceğe miras kalacak şekilde bir mimari eser tasarladıklarının altını çizdi.

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Kardeşlik Camisi’nin yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Hüseyin Yılmaz’a teşekkür eden Vali Şahin, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait bin 600 metrekarelik alanın 400 metrekaresinin cami ve sosyal yaşam alanları için kullanılacağını geriye kalanın ise yeşil alan olarak Atatürk Parkı’na dahil edileceğini belirtirken Atatürk Parkı’yla bütünleşecek ve bir çok ihtiyacı karşılayacak olan eşsiz mimariye sahip projenin Batman’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

500 Kişi Aynı Anda İbadet Edebilecek

Atatürk Parkı’nda yapılması planlanan Kardeşlik Cami ve sosyal yaşam alanında 200 araçlık kapalı otopark, 500 kişilik mescit, kütüphane, kapalı fuaye alanı, seminer salonu, aşevi ve mutfağı, çok amaçlı cami avlusu, yansıtma havuzu, kadınların da ibadet edebileceği alanlar, abdest yerleri, dernek başkanı odası ile oturma bankları yer alacak.