Gündem Batman Belediyesinden 17 mahalle buluşması
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Batman Belediyesinden 17. mahalle buluşması

Mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek, mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini yerinde dinlemek için Batman Belediyesi’nin düzenlediği Mahalle Buluşmaları’nın 17.’si Çamlıtepe Mahallesi’nde gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batman Belediyesinden 17. mahalle buluşması
Mahalle Buluşması

Çamlıtepe Mahallesi Yaşam Park’ta düzenlenen programa Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili ve Adnan Yürük, Belediye Birim Müdürleri, Kamu ve Kurum Müdürleri, Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin Demir ile mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri; park alanı, devlet su işleri sulama kanalı, ulaşım yolları, kavşak yapımı, kaldırım çalışması , park , imar, aydınlatma, ibadethane, muhtar evi, kütüphane ve internet alt yapısı gibi konularda Vali Şahin’den destek isterken; Vali Şahin, taleplerin çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere talimat verdi.

Devam eden alt yapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Vali Şahin, “Her yeri Belediye’nin kazdığını zannediyorlar. Aslında öyle değil. Biz sadece 3 mahallenin kazısını yaptık diğer mahallelerimizde de çalışmalar var ama bu çalışmaların önemli bir kısmını da DEDAŞ , SİBADAŞ gibi diğer kurumlar yaptı. Ama bu çalışmalar da çok kıymetli. Çünkü elektrik kesintilerinden ve elektrik voltaj düşüklüklerinden gerçekten vatandaşımız çok rahatsızdı. O yüzden bu kurumlara uzun zamandır rica ediyorduk bu altyapı çalışmaları için. Dolayısıyla sokaklara bizim de alt yapı çalışmalarımız eklenince epey tahrip oldu. Bunların tamamını çok kısa bir süre içerisinde yapacağız ya da yaptıracağız” dedi.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin Yaşar Kemal Kent Ormanı ile ilgili taleplerine de açıklık getiren Vali Şahin, Yaşar Kemal Kent Ormanı’nın mülkiyetinin Belediyeye ait olmadığını, bu alanda Belediyeye ait olan yaklaşık 40 bin metrekarelik yerde gerekli düzenlemelerin yapılacağını, Belediyeye ait olmayan kısımlarda da yine güvenlik, aydınlatma ve sulama konularında gerekli hassasiyeti göstereceklerini dile getirdi.

DSİ Kanalı ile ilgili projeden de bahseden Vali Şahin, 4 kilometrelik bir alanda kanal boyunca oturma alanları ve yürüyüş parkurlarının yapılacağını ve bu alanların çok modern bir görüntüye kavuşacağını ifade ederken, ulaşımı rahatlatlatacak olan 10 yeni otobüs alımı yapacaklarının müjdesini de verdi

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