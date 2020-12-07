​Batman Valiliği'nden istismara uğrayan çocukla ilgili açıklama Batman Valiliği'nden istismara uğrayan çocukla ilgili açıklama Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kız çocuğunun istismar edildiği olaya kamu görevlilerinin da karıştığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Batman Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiç bir kamu görevlisinin adı geçmemektedir.

Haber Merkezi 07 Aralık 2020, 10:02 Son Güncelleme: 07 Aralık 2020, 10:08 Yeni Şafak