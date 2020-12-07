​Batman Valiliği'nden istismara uğrayan çocukla ilgili açıklama

Batman'ın Gercüş ilçesinde bağlı bir köyde yaşayan P.Ö. adlı kız çocuğu, geçtiğimiz günlerde cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı iddiasıyla Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.
Kamuoyunda yer alan haberlerde istismara kamu görevlilerinin de karıştığı iddia edilmişti. Batman Valiliği konuyla ilgili açıklama yapılarak iddiaların doğru olmadığı belirtildi.
İşte o açıklama:
- Basın Açıklaması 06.12.2020
- Batman ili Gercüş ilçesinde mağdur çocuk P.Ö.’nün cinsel istismara maruz kalması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur:
- Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiç bir kamu görevlisinin adı geçmemektedir. Hal böyle iken Bölücü Terör Örgütüne müzahir bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia edilmektedir.
- Gercüş Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden medya kuruluşları ile sosyal medyada bu yalan haberleri yaymaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
- Kamuoyuna saygıyla duyurulur.